“O să-i zdrobim pe români!” Pariu pierdut de unul dintre austriecii care joacă în Superligă

Naționala României a învins Austria, scor 1-0, și păstrează șanse de calificare la turneul final, chiar și de pe primul loc. Tricolorii au obținut cea mai importantă victorie din actualul mandat al lui Mircea Lucescu.

Stolz miza pe un scor fluviu pentru austrieci

Succesul naționalei a venit într-un moment în care Austria avea cinci victorii din cinci meciuri și zdrobise San Marino cu 10-0. De aici și postura de favorită din care pleca înaintea meciului.

Cei doi austrieci care joacă în Superligă au fost intervievați în ziua meciului de jurnaliștii români. a dezvăluit pentru Kronung Zeitung că miza pe o victorie la scor a oaspeților.

“I-am spus deja unui coleg de echipă că duminică îi vom zdrobi pe români”, le-a dezvăluit el austriecilor, dând senzația că a pariat categoric pe naționala țării sale. Giuleștenii au avut doi reprezentanți la lot, pe Alex Dobre și pe Cristi Manea. Ambii au fost trimiși aseară în tribună de Mircea Lucescu.

Krell a fost mai temperat în pronostic

Cel de-al doilea austriac din România, Stefan Krell, legitimat la Petrolul, a fost ceva mai temperat comparativ cu Stolz. El s-a limitat să spună că “indiferent ce se va întâmpla, trebuie să o luăm cu umor”.

Krell joacă din 2019 în România, el evoluând la Dunărea Călărași, Ceahlăul Piatra Neamț, Unirea Slobozia, iar din acest sezon este la Petrolul. Stolz este la al doilea sezon pentru giuleșteni.

Atât Stolz, cât și Krell au urmărit meciul de pe Arena Națională. România trebuie să câștige și ultimele două jocuri pentru a putea spera la calificare. Acestea sunt programate în noiembrie, în Bosnia, și acasă, cu San Marino.

România are deja asigurat locul la baraj

Echipa națională a României are deja asigurat locul la baraj după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor, însă intrarea în acest play-off de pe poziția secundă din preliminarii i-ar asigura câteva avantaje importante.

La baraj ajung toate cele 12 echipe care termină pe locul în grupele din preliminarii, plus alte 4 reprezentative venite pe filiera Ligii Națiunilor. Din cele 12 formații ajunse din preliminarii, 8 vor fi cap de serie în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie, vor juca pe teren propriu în semifinale și vor avea în față un adversar, teoretic, mai slab.

În cazul în care vor ajunge la baraj prin Liga Națiunilor, ”tricolorii” nu vor fi capi de serie și vor juca în deplasare meciul din semifinale. Partidele de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială se vor disputa într-o singură manșă, semifinalele fiind programate pe 26 martie 2026, iar finalele 5 zile mai târziu.