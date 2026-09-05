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Gigi Becali va fi, cu siguranță, cucerit de gestul făcut de Denis Drăguș și soția sa. Cuplul care are două fete împreună oferă sprijin moral și material pentru mai mulți copii care au fost luați sub aripa protectivă a unei femei din America.

Denis și Vanessa Drăguș, gest care va fi pe placul lui Gigi Becali

Trabzonspor, echipa cu care Denis Drăguș (27 ani) a avut contract până acum a făcut . Fotbalistul a ajuns la formația patronată de Gigi Becali, FCSB, unde a semnat o înțelegere valabilă pentru 3 ani. A dat lovitura pentru că urmează să .

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Va încasa suma de 1 milion de euro pe sezon, în ciuda faptului că în ultima perioadă a suferit numeroase accidentări. Sportivul are parte de un sprijin uriaș de la partenera sa de viață, Vanessa, care este o mamă model. Mai mult, tânăra este o persoană cu un suflet mare, ajutând mai mulți copii care sunt crescuți de o americancă.

Femeia pe numele ei Sarah Nicole Smith a ajuns în România în urmă cu ani buni și a înființat o organizație. Soția fotbalistului a botezat o mare parte dintre acești copii. Mai mult decât atât, le este aproape la fiecare aniversare, recent bucurându-se pentru o fetiță care a împlinit 5 ani. Sofia se află în scaun cu rotile, dar a avut o petrecere uimitoare într-o locație superbă.

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Cel mai probabil acest gest altruist va fi pe placul latifundiarului din Pipera. Denis Drăguș are toate șansele să fie admirat de Gigi Becali, care la rândul său ajută constant diferite persoane. Totodată, este extrem de credincios, planurile sale ducându-se până la construirea unei biserici. Lăcașul de cult se află în apropierea Lacului Techirghiol, pe raza comunei Tuzla.

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Cât de generoși sunt Denis Drăguș și soția sa

Denis Drăguș și soția sa, Vanessa, formează o familie unită și puternică. Cuplul demonstrează că devotamentul merge mai departe de ușa casei personale și ajunge și la alte persoane, mai ales copii. Acest lucru a ieșit la iveală datorită lui Codin Maticiuc, care le-a expus povestea emoționantă pe rețelele de socializare.

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„Familia Drăguș, Denis e faimos. Face parte din Echipa Națională a României. Ați văzut-o și pe soția lui, Vanessa. Știți și că au două fetițe de care sunt extrem de îndrăgostiți. Ce nu știți este că ei mai au niște copii. Acum ceva vreme, pe teritoriu american, s-a născut una bucată înger român. Se numește Sarah Nicole.

Americancă sută la sută, dar cu misiune românească în suflet de la Dumnezeu, Sarah s-a mutat în România și a adoptat copii cu probleme. Diferite. Copii cu diferite drame fizice sau emoționale. Statul s-a prins și direcții de protecție a copilului din toată țara o sună să adopte copii inadoptabili.

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Acum câteva săptămâni i-a murit o fetiță în brațe care de când s-a născut se știa că are de trăit doar câteva luni. Mama biologică n-a vrut așa ceva, statul să scape cât mai repede, mama înger Sarah a luat-o, deși mai avea vreo 10 acasă. O parte din copiii Sarei sunt botezați și iubiți de familia Drăguș”, a scris Codin Maticiuc, în mediul online, relatează .

”Ca să știți de ce Dumnezeu coboară câteodată în teren lângă Denis”

„Copii fără vedere sau fără posibilitatea de a merge. Copii pentru care mama Vanessa Drăguș scrie din când în când pe conturile ei postări care nu fac laicuri cât cele cu soțul atacant. «Nu pot merge, n-am picioare. Dar am aripi Zburătoare! În suflet am doar iubire, bunătate în privire.

Din cer, trimisă-i mama mea cea care mi-a schimbat viața. Mami, tu m-ai învățat să zâmbesc neîncetat și chiar dacă-s diferită să mă bucur de-orice clipă. Să nu sufăr că e greu, să văd binele mereu. Sunt micuță încă tare, dar şi când voi creşte mare, tălpile nu vor simți, rece, cald, ud nu vor ști.

Dar inima mea o să știe că viața este magie. Dacă știi să o prețuiești și răul să nu îl privești! Te iubim mult, îngerașul nostru din povești! Sofi noastră minunată, ești unul dintre darurile noastre de Crăciun și o lecție în fiecare zi #ourgoddaughter».

Familia Drăguș este formată din doi copii de douăzeci și ceva de ani cu copii mici și care au grijă și de alți copii. Ca să știți de ce Dumnezeu coboară câteodată în teren lângă Denis”, a completat Codin Maticiuc, mai arată sursa menționată anterior.

Cine este, de fapt, Sarah Nicole

Sarah Nicole Smith este originară din Carolina de Nord, SUA. A ajuns în țara noastră inițial ca psiholog și apoi s-a implicat în domeniul adopției, plasamentului și protecției copiilor. Ulterior, a fondat Anchor of Hope România, o organizație care lucrează cu copii abandonați și familii implicate în adopție și plasament.

Instituția „a luat naștere” în anul 2011, inițial pentru a sprijini copiilor din orfelinate și celor abandonați în spitale. În cele din urmă americanca a adoptat mai mulți copii abandonați și greu adoptabili. După ce ONG-ul său a devenit legal în România a început să se extindă rapid prin programul local de voluntariat, ajungând la sute de copii care nu mai au familie.

Aceasta a adoptat primul copil din postura de mamă singură și apoi a continuat să ofere sprijin. A realizat că cei mici au nevoie să fie integrați într-o familie. Din păcate, de-a lungul timpului doi dintre copii adoptați au decedat. În momentul de față, are în grija sa 8 copii cu diferite probleme medicale sau de ordin psihic.

„Prea mulți copii cu dizabilități rămân în plasament sau în instituții, așteptând ca cineva să le spună adevărul despre viața lor și să le spună: «Sunteți văzuți. Sunteți doriți. Sunteți de ajuns.» Adopția nu este ceva ce consider eroic – este o chemare din partea Domnului.

Acești copii sunt adesea trecuți cu vederea, înțeleși greșit sau considerați «prea dificili», totuși sunt creați într-un mod înfricoșător și minunat, purtând chipul lui Dumnezeu și creați cu un scop”, spune Sarah Nicole, pe pe care îl conduce.