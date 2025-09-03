„O să-l recuzați pe Colțescu?”. Răspuns fabulos al lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB: „Ăla atât poate, e împins de taică-su de la spate!”

Arbitrajul lui Sebastian Colțescu din partida CFR Cluj – FCSB 2-2 a fost criticat de ambele tabere, președintele clujenilor, . Oficialul vicecampioanei a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca „feroviarii” să îl recuze pe Colțescu.

Îl recuză CFR Cluj pe Sebastian Colțescu după meciul cu FCSB?

Chiar dacă a fost furios după deciziile luate de Sebastian Colțescu în meciul cu FCSB, Cristi Balaj a afirmat că CFR Cluj nu îl va recuza pe „central”, deoarece acesta este un arbitru de calitate. Președintele „feroviarilor” a atacat însă un alt arbitru din Superligă, pe Andrei Chivulete. „Nu o să-l recuzăm. Pentru mine, rămâne același Colțescu, un arbitru bun, probabil și de aceea m-am enervat.

Dacă, de exemplu, era Chivulete și nu dădea al doilea galben, mă așteptam, ăla nu știe, atât poate, e forțat, îl împinge taică-su. Dacă era un arbitru mediocru, înțelegeam, dar Colțescu este un arbitru bun. Ar trebui să fim tâmpiți, proști, să recuzăm un arbitru de calitate.

Din păcate, aseară îmi scapă anumite elemente. Nu a fost acel Colțescu care ne-a obișnuit”, a afirmat . Cristi Balaj a fost eliminat spre finalul primei reprize, la scurt timp după al doilea gol al CFR-ului, deoarece a solicitat ca Mihai Popescu să primească al doilea cartonaș galben.

Cum a reacționat Cristi Balaj la anunțul făcut de Gigi Becali

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut o reacție dură la adresa lui Sebastian Colțescu după finalul meciului dintre CFR și formația „roș-albastră”, iar luni, latifundiarul a anunțat că le va face comunicat atât „centralului”, cât și lui Ovidiu Hațegan, care s-a aflat în camera VAR la meciul de duminică.

„Este un lucru valabil și în afara fotbalului: cea mai bună apărare e atacul”, a fost reacția lui Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA. .

