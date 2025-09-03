Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„O să-l recuzați pe Colțescu?”. Răspuns fabulos al lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB: „Ăla atât poate, e împins de taică-su de la spate!”

Întrebat dacă CFR Cluj îl va recuza pe Sebastian Colțescu după deciziile luate în partida cu FCSB, președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a oferit un răspuns surprinzător.
Bogdan Mariș
03.09.2025 | 16:21
Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca „feroviarii” să îl recuze pe Sebastian Colțescu. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Arbitrajul lui Sebastian Colțescu din partida CFR Cluj – FCSB 2-2 a fost criticat de ambele tabere, președintele clujenilor, Cristi Balaj, fiind eliminat pe parcursul jocului după ce a contestat o decizie a „centralului”. Oficialul vicecampioanei a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca „feroviarii” să îl recuze pe Colțescu.

Îl recuză CFR Cluj pe Sebastian Colțescu după meciul cu FCSB?

Chiar dacă a fost furios după deciziile luate de Sebastian Colțescu în meciul cu FCSB, Cristi Balaj a afirmat că CFR Cluj nu îl va recuza pe „central”, deoarece acesta este un arbitru de calitate. Președintele „feroviarilor” a atacat însă un alt arbitru din Superligă, pe Andrei Chivulete. „Nu o să-l recuzăm. Pentru mine, rămâne același Colțescu, un arbitru bun, probabil și de aceea m-am enervat.

Dacă, de exemplu, era Chivulete și nu dădea al doilea galben, mă așteptam, ăla nu știe, atât poate, e forțat, îl împinge taică-su. Dacă era un arbitru mediocru, înțelegeam, dar Colțescu este un arbitru bun. Ar trebui să fim tâmpiți, proști, să recuzăm un arbitru de calitate.

Din păcate, aseară îmi scapă anumite elemente. Nu a fost acel Colțescu care ne-a obișnuit”, a afirmat oficialul clujenilor, care a analizat prestația lui Colțescu în cadrul emisiunii. Cristi Balaj a fost eliminat spre finalul primei reprize, la scurt timp după al doilea gol al CFR-ului, deoarece a solicitat ca Mihai Popescu să primească al doilea cartonaș galben.

Cum a reacționat Cristi Balaj la anunțul făcut de Gigi Becali

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut o reacție dură la adresa lui Sebastian Colțescu după finalul meciului dintre CFR și formația „roș-albastră”, iar luni, latifundiarul a anunțat că le va face comunicat atât „centralului”, cât și lui Ovidiu Hațegan, care s-a aflat în camera VAR la meciul de duminică.

„Este un lucru valabil și în afara fotbalului: cea mai bună apărare e atacul”, a fost reacția lui Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA. Președintele clujenilor a comentat în cadrul emisiunii și vestea că fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma, ar urma să semneze în curând contractul cu CFR.

