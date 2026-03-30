„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională

Veștile cu privire la situația lui Mircea Lucescu sunt îmbucurătoare. Antrenorul se simte mult mai bine după ce duminică dimineață a ajuns la terapie intensivă. Tehnicianul de 80 de ani a leșinat chiar în timpul ședinței tactice din cantonamentul de la Mogoșoaia. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al reprezentativei de seniori, a anunțat că, în viitor, Il Luce ar putea ocupa o poziție importantă la o echipă de fotbal, întrucât nu poate sta departe de fenomen.

Cum se simte Mircea Lucescu. Antrenorul vrea să știe tot ce mișcă la echipa națională, deși este internat la spital!

Au fost clipe extrem de complicate pentru Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei României a leșinat de față cu toți jucătorii în cantonament. Medicii au reușit să îl resusciteze până la sosirea ambulanței, iar ulterior antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar, unde a fost internat la terapie intensivă.

, a vorbit chiar luni dimineață cu Lucescu și a dat de înțeles la FANATIK SUPERLIGA că antrenorul rămâne extrem de interesat de tot ce se întâmplă în jurul echipei, în contextul în care marți seară tricolorii vor juca un amical cu Slovacia. Tehnicianul, deși este internat, nu poate concepe să se detașeze de fotbal.

„În primul rând, e bine că băieții și-au revenit. A fost un șoc pentru ei. Lucescu e bine. Am vorbit cu el acum o oră. Se interesează de echipă, ce e cu echipa. Vorbește cu Jerry. Pregătesc împreună jocul de mâine seară. M-a întrebat foarte mult de echipele naționale de juniori. Era foarte curios de meciurile lor. M-am bucurat foarte mult. Face investigații specifice acestui episod. Va merge acasă. E foarte bine în legătură cu selecționerul.

Noi facem un program normal de meci. O să aibă băieții o plimbare în jurul hotelului. E cam frig afară, sunt vreo 7-8 grade. Va urma o ședință pentru meciul cu Slovacia, antrenamentul oficial. Programul este unul normal. Nu este nicio noutate. Nu o să fie ușor. Băieții o să se detașeze de lucrul acesta. Te gândești la ce ai de făcut acolo. Sunt profesioniști. Îi poți aduce o mulțumire lui Lucescu cu un joc bun. Vrei, nu vrei, trebuie să îți revii. Încerci să fii pe linia de plutire. Asta e. Bine că Lucescu e bine”, a declarat Mihai Stoichiță.

Mircea Lucescu, director tehnic!? Anunțul neașteptat făcut de Mihai Stoichiță

Mai mult, a precizat că există o posibilitate destul de mare ca, după ce va fi externat, Mircea Lucescu să accepte un nou rol. Mihai Stoichiță nu vede improbabil un scenariu în care Il Luce să devină director tehnic la o echipă din România, întrucât acesta pur și simplu trăiește pentru fotbal.

„Atmosfera a fost una decentă. Nu am mai discutat despre acest subiect. Nu e plăcut, normal. Așteptăm și noi vești. El ne spune că este bine, glumește. Îți dai seama că greul a trecut. Să dea Dumnezeu să meargă înainte. Viața merge înainte în orice situație. Nu e plăcut, dar nu e o nenorocire. Nea Mircea a trecut peste și asta e important. Noi trebuie să ne întoarcem la lucrurile de zi cu zi. A avut marele noroc că nu era singur în camera lui. Asta e marele noroc. Vreau să remarc și aportul medicilor naționalei. Au fost profesioniști.

A fost un episod. Se pune la punct medicamentos. Nu sunt eu doctor. Viața merge înainte. Ce poți să faci altceva decât să mergi înainte? El alege cum își construiește de acum viața. Eu am fost și prietenul, și adversarul lui Mircea Lucescu. E greu de dat o prognoză. Din ce am observat cât timp a fost aici, eu cred că nu se poate despărți de fotbal. Nu mi s-ar părea ieșit din comun să îl vedem director tehnic la vreo echipă. Pentru asta trăiește el”, a mai spus Stoichiță, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.