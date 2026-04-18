”O să luptăm până la ultima secundă”. Jucătorii de la CFR Cluj sunt cu gândul la titlu după victoria cu FC Argeș

CFR Cluj a obținut o victorie vitală pe terenul lui FC Argeș, scor 1-0. După acest succes, jucătorii lui Daniel Pancu au început din nou să se gândească la titlu.
Traian Terzian
18.04.2026 | 08:00
O sa luptam pana la ultima secunda Jucatorii de la CFR Cluj sunt cu gandul la titlu dupa victoria cu FC Arges
Jucătorii de la CFR Cluj, din nou cu gândul la titlu după victoria cu FC Argeș.
Ajunsă miraculos în play-off, CFR Cluj și-a pierdut din turație în ”finala” campionatului. Însă, victoria obținută la ultima fază în meciul cu FC Argeș are darul de a-i descătușa pe jucători și de a menține formația feroviară în lupta la titlu.

Victoria cu FC Argeș i-a făcut pe jucătorii de la CFR Cluj să se gândească din nou la titlu

Imediat după încheierea partidei de la Mioveni, care a deschis etapa a 5-a, ultima a turului play-off-ului din SuperLiga, căpitanul Mario Camora le-a promis suporterilor lui CFR Cluj că jucătorii vor da totul până la ultimul fluier al sezonului pentru a câștiga titlul.

”Bine că n-am primit gol, asta e cel mai important. Acum a fost execuția perfectă a lui Adiță (n.r. – Păun). Încercăm să urcăm cât mai sus, cât e posibil ne gândim la titlu. Fiecare meci va fi jucat ca o finală. O să luptăm pentru fiecare minge până la ultima secundă.

Montați am fost de la început, dar nu jucăm singuri. O echipă bună, o echipă bine organizată. A fost un adversar foarte greu. Sperăm să fim în lupta pentru titlu. Ne luptăm, știm că avem două echipe în fața noastră.

Acum urmează un nou derby (n.r. – cu U Cluj)! Va fi un meci foarte greu, sperăm să repetăm măcar rezultatul din sezonul regulat. Sper să câștigăm și să fie meciul fără incidente. A fost o atmosferă frumoasă la ultimul meci”, a declarat Camora, la Digi Sport.

Păun răsuflă ușurat după succesul de la Mioveni

Adrian Păun, marcatorul unicului gol al întâlnirii cu FC Argeș, a mărturisit că această victorie este ca o descătușare după startul mai slab din play-off, dar este conștient că CFR Cluj stă și la mâna rezultatelor celorlalte echipe.

”Argeș e o echipă foarte bine organizată, care lasă foarte puține spații, e foarte agresivă. Îi felicit pe cei de la Pitești, au făcut un sezon fantastic. Aveam meciuri când câștigam campionatul când marcam pe final. Sezonul ăsta, mai mult am luat goluri pe final decât am dat. Mă bucur că în seara asta am dat noi și plecăm cu cele trei puncte.

A fost o perioadă complicată, am început foarte rău play-off-ul, am pierdut și la Craiova, apoi am avut un meci complicat cu Dinamo, în care puteam pierde pe final. Este o descătușare și pentru mine, vin după o perioadă complicată, în care am avut probleme medicale.

Eu cred că avem o echipă care se poate bate la titlu până în ultima etapă. Normal, stăm la mâna rezultatelor. Urmează meciul cu Universitatea, trebuie să ne luăm revanșa după înfrângerea din tur”, a spus Păun.

Gândul e deja la derby-ul cu U Cluj

Încântat de victoria cu FC Argeș, în care arbitrul Istvan Kovacs a avut câteva decizii controversate, Andrei Cordea s-a arătat extrem de optimist înaintea derby-ul cu U Cluj din etapa viitoare.

”O descătușare. Ne-am dorit și de aceea am meritat să câștigăm. Ne-a ieșit. Suntem pregătiți încă de astăzi de meciul de sâmbătă. Este foarte important pentru noi, dar mai ales pentru suporterii noștri. Sper că vor fi lângă noi, ne vor susține și vom câștiga.

De aceea este frumos fotbalul. Câteodată se întâmplă să iei gol în minutul 90 să pierzi un meci cum am pierdut și noi cu Dinamo. Azi ne-a ieșit, suntem fericiți. Cred că meritam. Gândul nostru va fi doar la meciul cu Universitatea” a afirmat Cordea.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
