ADVERTISEMENT

După ce Denis Drăguș (27 de ani) a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-2, Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat, printre altele, dacă ia în calcul ca internaționalul român să fie folosit mai degrabă în centrul atacului decât în bandă. De-a lungul timpului, Marius Șumudică (55 de ani), antrenor alături de care fotbalistul a avut poate cea mai bună perioadă din cariera sa de până acum, a spus că acesta ar da în viziunea sa cel mai bun randament al său ca vârf împins.

Gigi Becali a anunțat că se va consulta cu Gică Hagi în privința lui Denis Drăguș

În acest sens, finanțatorul de la FCSB a anunțat că urmează ca în viitorul apropiat să se consulte cu mai mulți oameni de fotbal din România, inclusiv cu selecționerul Gică Hagi (61 de ani), pe seama acestei chestiuni și, în funcție de aceste discuții, va lua o hotărâre din acest punct de vedere:

ADVERTISEMENT

„Da, asta da, o să mă consult și cu el (n.r. Marius Șumudică), și cu mai mulți oameni, și cu Hagi, dacă toți spun că el e vârf, atunci va juca vârf, nu? Lucruri pozitive, Korenica, Muhar, jucători jos pălăria, fotbaliști. Muhar e exact jucătorul pe care îl voiam la mijloc și nu îl găseam. Acum va fi altceva”.

Ce a spus Gigi Becali despre Eddy Gnahore și Joao Paulo după FCSB – Petrolul 2-2

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali, cel care după debutul lui la FCSB, a făcut și câteva remarci nu tocmai pozitive vizavi de Eddy Gnahore și Joao Paulo. „Gnahore fugea, nu voia să primească mingea. Joao Paulo e luptător, dar inventează driblinguri, dă, bă, pasă, cum face Muhar. Extraordinară impresie mi-a lăsat și Garita. Va fi ceva, o să vedem, să găsim formula ideală și după aia discutăm.

ADVERTISEMENT

Joao Paulo e jucător valoros, dar nu poți să îi găsești locul, nu îmi dau seama, nu e mijlocaș el. Nu dă drumul la minge. O să găsim noi formula, o să vedem”, în direct la