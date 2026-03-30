„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență

Mircea Lucescu a avut parte de clipe de coșmar în timpul cantonamentului de la Mogoșoaia. Antrenorul a leșinat la ședința tehnică și a fost luat cu ambulanța, fiind transportat la Spitalul Universitar. Starea sa este ceva mai bună acum, după ce medicii au reușit să îl stabilizeze. Dănuț Lupu, unul dintre apropiații săi, a făcut declarații șocante la FANATIK SUPERLIGA. Fostul fotbalist a afirmat că medicii îi interziseseră lui Lucescu să mai stea pe bancă cu săptămâni bune înainte de meciul cu Turcia.

Situație complicată pentru Mircea Lucescu. Antrenorul a fost internat la terapie intensivă după ce a leșinat în cantonamentul naționalei

Problemele lui Mircea Lucescu sunt mai vechi. Antrenorul efectuează controale cardiace periodice, după ce în 2009 a suferit un preinfarct, pe vremea când o pregătea pe Șahtior Donețk. Se pare însă că, de la preluarea echipei naționale, situația s-a agravat pe fond de stres și oboseală. La începutul acestui an, a fost din nou internat în spital.

iar medicii i-au transmis clar că își pune viața în pericol dacă va continua în acest ritm. Cu toate acestea, tehnicianul de 80 de ani nu a ascultat recomandările specialiștilor și a rămas în funcția de selecționer al echipei naționale de seniori, întrucât la orizont se afla meciul cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu a ignorat total sfatul medicilor!

a oferit detalii tulburătoare în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul mare fotbalist român a precizat că medicii i-au spus în repetate rânduri antrenorului că este momentul să renunțe definitiv la cariera de antrenor, întrucât sănătatea sa este grav pusă în pericol.

„După ultima problemă pe care a avut-o, după meciul Galatasaray – Fenerbahce, când s-a confruntat cu aceeași situație medicală, doctorii nu l-au mai lăsat să stea pe bancă. Nu trebuia să fie pe bancă nici la meciul cu Turcia. I-au spus clar: «Nu sta pe bancă, că o să mori!». Și doctorii din Belgia i-au transmis același lucru. Toată lumea i-a spus asta, dar nu a ascultat. Nu a vrut să stea acasă, iubește fotbalul. Nu a fost neapărat pe semnătură, dar nu a ținut cont de sfaturi. A spus că vrea să dea fotbalului ce i-a dat fotbalul lui. Eu îl cunosc pe nea Mircea. Nu mi se pare ceva ieșit din comun. Noi, românii, nu știm să ne apreciem oamenii. Lucescu este mai apreciat în Ucraina. Nu știm să ne respectăm valorile. Îl face lumea în toate felurile…”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.