„O să rămână în memoria tuturor”. Sebastian Vieru promite să scrie istorie cu gala RXF 50. Exclusiv

Sebastian Vieru este gata să ofere un show de neuitat pasionaților sporturilor de contact la RXF 50. FANATIK a stat de vorbă cu omul din spatele .

Sebastian Vieru, despre gala RXF 50: „Am reunit sub același acoperiș meciuri de MMA, box, dar și street fight”

Fenomenul RXF continuă în această toamnă. Pe 30 septembrie, de la ora 20:00, este programat evenimentul RXF 50. Ediția este una aniversară, iar promotorul Sebastian Vieru le promite fanilor că va fi cea mai bună gală de până acum.

„RXF 50 nu este doar o gală sportivă, este o poveste despre curaj, despre limite depășite și despre pasiunea pentru luptă. Fiecare sportiv care va urca în cușcă aduce cu el spectacol, sacrificii și visul de a-și demonstra valoarea pe o scenă unde adrenalina și emoțiile se simt în fiecare secundă.

RXF 50 este o ediție aniversară, și, tocmai de aceea, am pregătit o gală care să rămână în memoria tuturor fanilor sporturilor de contact. Am reunit sub același acoperiș meciuri de MMA, box, dar și street fight, astfel încât publicul să aibă parte de o experiență completă, un adevărat festival al luptelor”, a declarat Sebastian Vieru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Barbu vs. Zănoagă, Greuceanu vs. Tolea Ciumac și Meko vs. Neveu sunt capetele de afiș

Gala RXF 50 se va desfășura în Laminor Arena, din București. Prețul unui bilet în tribună este de 200 de lei, în timp ce un loc la masă VIP costă 500 de lei. Pentru cei care nu pot ajunge fizic la eveniment, gala va putea fi văzută și în regim Pay-Per-View. Abonamentele se achiziționează de pe sau prin SMS la numărul de telefon 7425 cu textul RXF.

„Main-eventul va fi, fără îndoială, lupta pentru centura RXF la categoria 84 de kilograme. Este un meci așteptat, cu miză uriașă, în care profesionistul Barbu și campionul Zănoagă își dispută nu doar palmaresul, ci și onoarea de a deține centura.

Un alt punct de atracție este, fără doar și poate, confruntarea dintre Alex Greuceanu și Tolea Ciumac. Este o luptă specială, desfășurată în formatul de box cu pumni goi, BKB. Un meci care aduce intensitate și spectacol. Cei doi sportivi au experiență și caractere puternice, iar duelul lor este deja printre cele mai discutate înainte de gală.

Iar cel mai așteptat moment este, cu siguranță, cel al meciului dintre Neveu și Meko. Sunt doi sportivi care au tranformat rivalitatea personală într-o miză sportivă uriașă. Ceea ce a început ca o ceartă aprinsă din cauza fostei concurente de la Slap 5, Beatrice, a escaladat rapid într-un conflict de orgolii care acum se va termina în cușcă. Pentru prima dată, cei doi își vor disputa supremația față în față, sub privirile celor prezenți la Laminor Arena”, a adăugat boss-ul RXF.

„RXF 50 nu este doar o gală, este o sărbătoare a sportului de contact”

În ultimii ani, RXF a devenit un etalon în ceea ce privește divertismentul sportiv din România. Pe lângă confruntările între titanii ringului și ai cuștii, de la ediția cu numărul 50 nu vor lipsi și luptele de show. Promoția lui Sebastian Vieru a devenit virală în întreaga lume cu sau

„Nu lipsește nici boxul clasic, cu reguli stricte și suspans până în ultima clipă. Meciul dintre Al Capone și Emilia Bejan se anunță un test de rezistență și strategie, în care ambii vor încerca să își impună stilul și să cucerească publicul, iar cel dintre profesionistul Mike Cioacă și Mihai Aftănase, o lecție despre curaj și dorință.

Pe lângă acestea, fanii vor avea parte de confruntări de MMA, lupte intense care scot la iveală noi talente și care arată că România are un viitor promițător în acest sport. Kamaz și Bacaoanu intră în cușcă să își rezolve conflictele, în timp ce, în meciul de cinci doar unul poate fi câștigător. Iar Romi Negus și Doru Moldoveanu demonstrează că nicio distanță nu e prea mare atunci când ai mentalitate de învingător”.

„Atmosfera din sală va fi una electrizantă”

„RXF 50 nu este doar o gală, este o sărbătoare a sportului de contact. Ne dorim să aducem în fața publicului nu doar meciuri spectaculoase, ci și povești de viață, curaj, ambiție și determinare.

Fiecare luptă are miza ei, fiecare sportiv urcă în cușcă cu o istorie personală și cu dorința de a demonstra că merită să fie pe această scenă. Suntem convinși că atmosfera din sală va fi una electrizantă și că această ediție aniversară va ridica standardele pentru galele viitoare”, a mai transmis Vieru.

Fight card RXF 50

George Zănoagă (c) vs. Bogdan Barbu (MMA 3R x 3Min, pentru centura RXF la categ. 84 kg)

(MMA 3R x 3Min, pentru centura RXF la categ. 84 kg) Emilia vs. Al Capone (Box 3R x 3Min, cu mănuși de box)

(Box 3R x 3Min, cu mănuși de box) Alex Greuceanu vs. Tolea Ciumac (Reguli de stradă, BKB 10 sec. sol)

(Reguli de stradă, BKB 10 sec. sol) Paul Cucerzan vs. Alex Amariței vs. Marian Dinu vs. Kenzo vs. Dorin Stan (MMA)

(MMA) Mike Cioacă vs. Mihai Aftănase (Box 3R x 3Min, cu mănuși de MMA)

(Box 3R x 3Min, cu mănuși de MMA) Cătălin Băcăoanu vs. Kamaz (Box 3R x 3Min, cu mănuși de MMA)

(Box 3R x 3Min, cu mănuși de MMA) Robi Neguș vs. Doru Moldoveanu (Kickboxing 3R x 3Min, cu mănuși de MMA)

(Kickboxing 3R x 3Min, cu mănuși de MMA) Meko vs. Ovidiu Neveu (MMA 3R x 3Min)

Este începutul unei noi ere pentru sporturile de contact, o promisiune că spectacolul va deveni tot mai mare, iar emoția tot mai intensă, pentru că, RXF 50 înseamnă pasiune, spectacol și respect pentru public” – Sebastian Vieru, promotor RXF