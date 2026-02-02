”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”

ADVERTISEMENT

Coșmarul nu s-a încheiat odată cu moartea lui Mario Berinde. La doar câteva săptămâni după crima care a zguduit Ceneiul, sora adolescentului, Raluca, în vârstă de 17 ani, a devenit ținta unor amenințări grave.

Raluca, sora lui Mario, următoarea victimă

Pierderea lui Mario nu a pus capăt suferinței familiei. La scurt timp după tragedie, Raluca a început să primească mesaje de intimidare de o gravitate extremă. Printre acestea se află și texte șocante, în care expeditorii fac referire la crima comisă asupra fratelui ei: „Sunt prieten cu băieții ăia doi care l-au omorât pe fratele tău. Dacă ei intră în pușcărie, tu o să te duci după fratele tău. Fac pariu pe ce vrei tu”.

În alte mesaje, amenințările devin și mai explicite, mergând până la invocarea morții. Unul dintre textele transmise sună astfel: „Deci, dacă prietenii mei intră în pușcărie, tu o să mori cum a murit și fratele tău. Eu îți promit asta. Eu știu și când pleci de acasă și la ce oră ajungi și cu cine ieși și unde stai. Foarte bine i-am făcut că l-am omorât. Eu ți-am zis, dacă ăștia doi intră în pușcărie, mori. Te duci după el”.

Avocatul familiei Berinde, despre amenințările cu moartea

Având în vedere cele de mai sus, FANATIK l-a contactat pe Adrian Cuculis, , pentru a afla mai multe despre situația delicată cu care se confruntă minora. Pe lângă asta, am întrebat și care sunt pașii legali care ar putea fi urmați pentru a-i trage la răspundere pe așa numiții ”agresori”.

„Pare cel puțin regretabil că un asemenea comportament s-a manifestat în spațiul online. Sora lui Mario este profund afectată de ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță cei care au proferat amenințări la adresa ei și a familiei lui Mario vor fi pedepsiți. Tânăra de 17 ani nu se cunoaște cu cei care i-au trimis acele mesaje.

Vom avea în vedere, împreună cu familia, dacă vom depune o plângere în sensul acesta”, a dezvăluit avocatul.

„Duce discuția într-o direcție absolut greșită”

Cuculis a subliniat că, în acest moment, ancheta privind moartea lui Mario este în curs, iar amenințările primite de Raluca nu fac decât să agraveze situația celor vinovați.

„Din toate punctele de vedere în acest moment este o anchetă în desfășurare cu privire la moartea sau mai bine spus omorârea fratelui ei în niște condiții odioase. Orice fel de amenințare la adresa ei și a familiei lui Mario nu face nimic altceva decât să ducă discuția într-o direcție absolut greșită. Și aici mă refer înspre aceea de a atrage răspunderea celor vinovați de săvârșirea acestei fapte.

Vorbim aici de o faptă de amenințare. Infracțiune pedepsibilă cu amendă sau închisoare”, a mai punctat Adrian Cuculis, pentru FANATIK.

Mario Berinde, ucis de prietenii săi minori. Ancheta continuă

Alin Mario Berinde, un adolescent de 15 ani din Cenei, . Pe 19 ianuarie 2026, Mario a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. Căutările au dus la descoperirea trupului său neînsuflețit, îngropat în curtea uneia dintre casele din sat.

Ancheta a arătat că adolescentul a fost atacat de trei minori, doi de 15 ani și unul de 13 ani, fiind lovit repetat cu un topor și un cuțit. Cadavrul a fost apoi incendiat și îngropat de agresori.

După crima care a șocat întreaga țară, procurorii au dispus arestul preventiv pentru cei doi minori de 15 ani, considerați principalii suspecți. Minorul de 13 ani, implicat și el în atac, nu răspunde penal din cauza vârstei. Autoritățile au decis retragerea lui din familia sa și plasarea într-un centru specializat. Drepturile părintești ale părinților au fost suspendate ca efect al deciziilor judiciare.