“O să văd meciul în tricoul cu care am cucerit Cupa”. Zlatinski știe cine va decide derby-ul Băniei

Recrutat de Universitatea Craiova în vara lui 2015, cu un transfer de 100.000 de euro, Hristo Zlatinski a petrecut trei sezoane în Bănie, unde a devenit și căpitanul echipei. A ajuns repede unul dintre favoriții suporterilor și și-a trecut pe CV un trofeu de suflet: Cupa României 2018, 2-0 în finala cu Hermannstadt.

Hristo Zlatinski înainte de Universitatea Craiova – FCU Craiova: “Scăderile sunt inerente în viața oricărei echipe”

Ex-internaționalul bulgar a rămas și azi apropiat de gruparea lui Mihai Rotaru, unde mulți dintre jucători i-au fost colegi. E cu ochii permanent pe traseul juveților în SuperLiga și, de la Plovdiv, unde locuiește în prezent, comentează , programat sâmbătă seara, ora 21:15.

Hristo, cum se vede din Bulgaria partida dintre cele două Craiove?

– Sunt convins că , pe care o va câștiga fosta mea formație. Asta chiar dacă echipa trece printr-o perioadă mai delicată. Sunt puțin necăjit pentru ultimele meciuri ale echipei, am văzut și înfrângerea cu Rapidul, dar astfel de perioade sunt inerente în viața oricărui grup.

Hristo Zlatinski, despre vedetele de la Universitatea Craiova: “Au crescut sub ochii mei”

Ce te face să fii așa de optimist?

– Când mă uit la lot, cu Mitriță, Bancu, Mateiu, Crețu, jucători de națională, n-am cum să nu fiu optimist. Mizez pe spiritul ofensiv al Universității și veți vedea că linia de atac va face legea la această partidă. Știu ce fel de fotbaliști sunt în vestiar, știu nivelul lor real, iar un derby al orgoliilor precum cel de sâmbătă va putea debloca echipa.

Cu cine mai ții legătura dintre foștii colegi?

– Bancu, Vlădoiu, portarul Popescu, Mateiu, Mitriță. O parte dintre ei erau copii când evoluam la Craiova. Au crescut sub ochii mei. Mi-a făcut mare plăcere să-i revăd pe toți chiar vara asta, când i-am vizitat cu ocazia cantonamentului de la Bansko. Am mai stat la povești, am depănat amintiri.

Omul care poate face diferența în derby-ul Băniei: “Mizez pe calitățile lui Mitriță”

Mitriță e una dintre marile deziluzii ale sezonului după revenirea în Bănie. Ce se întâmplă oare cu el?

– Ce pot să garantez e că Mitriță e un jucător cu calități excepționale. Îl plasez fără probleme între cei mai buni din campionatul României la ora actuală. Sigur, cum ziceam și mai devreme, e vorba despre o perioadă mai nefericită la Craiova, iar asta nu avea cum să nu-l afecteze și pe Mitriță. Dar, dacă mă întrebați ce jucător ar putea decide partida de sâmbătă seara, pe el aș miza în mod special.

Ce mesaj ai transmite celor de la fostul tău club înaintea confruntării cu rivalii din oraș?

– Să facă spectacol, pentru că îl pot produce. Și asta va conduce și spre victorie. E ceea ce așteaptă și fanii.

Zlatinski: “Aș vrea să văd în titlu în vitrina Universității”

Te mai îmbraci în echipamentul Craiovei când vezi meciurile la televizor, ca să te simți cumva mai aproape de atmosfera echipei?

– Am avut foarte multe tricouri, pe care le-am împărțit prietenilor din Craiova. Unul singur am păstrat cu sfințenie și nu-l voi da niciodată. E vorba despre tricoul purtat în finala Cupei câștigată în 2018. O să mă îmbrac și sâmbătă seara cu el să am lângă mine spiritul Universității.

Ce moment ți-a rămas cel mai mult pe suflet din România?

– Un 2-2 cu Dinamo, când am egalat în ultimul minut. A fost o emoție incredibilă, pentru că știm cu toții ce înseamnă Dinamo în istoria rivalității cu Craiova. Și, apropo de Dinamo, îmi pare rău pentru situația lor în continuare delicată, despre care citesc deseori în presa română. Campionatul intern are nevoie de un Dinamo puternic, astfel încât suporterii să se bucure de adevărate derby-uri.

Și finala Cupei, probabil, nu?

– Evident! E un trofeu important, cu care mă voi mândri întotdeauna. Mi-aș dori să văd și un titlu cucerit de Universitatea. E mai dificil sezonul acesta, când FCSB și Rapid sunt foarte puternice, dar mi se pare accesibilă o clasare în primele trei locuri.

Hristo Zlatinski: “Visez să antrenez cândva la Craiova”

Ajungi pe la meciurile Craiovei în Bănie?

– Nu prea-mi permite programul. Dar chiar mi-aș dori să prind o zi liberă și să ajung la un meci de pe teren propriu. Invitație din partea conducerii am deja. Rămâne să găsesc eu o fereastră de timp pentru a da o fugă la Craiova.

Spune-ne cum îți merge la Plovdiv, unde ești antrenor?

– Pregătesc echipa secundă a lui Lokomotiv și mă ocup de grupa copiilor născuți în 2010. Îmi place foarte mult să antrenez și visez să ajung într-o zi pe banca Universității. Doamne-ajută!

CV Hristo Zlatinski

Data nașterii 22 ianuarie 1985 (Gotse Delcev, Bulgaria)

Palmares: 2 titluri Bulgaria (2014, 2015), Cupa Bulgariei (2014), Superupa Bulgariei (2014) – toate cu Ludogoreț, Cupa României (2018, U Craiova)

Echipe: Pirin Blagoevgrad (2001-2005), Lokomotiv Plovdiv (2005-2007, 2010-2013), Lokomotiv Sofia (2007-2010), Ludogoreț (2013-2015), U Craiova (2015-2018), FCSB (2018-2019), Botev Vrața (2019-2021)

99 de meciuri a adunat Zlatinski în tricoul Craiovei, în Liga 1

12 selecții la naționala Bulgariei se află pe CV-ul lui Zlatinski