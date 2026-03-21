„O să vorbesc în cantonament cu Bîrligea”. Adi Mutu dezvăluie ce și-a propus înainte de Turcia – România. Exclusiv

Adrian Mutu a analizat forma în care se află Daniel Bîrligea înainte de barajul Turcia - România. „Briliantul” a vorbit și despre parcursul FCSB-ului sub comanda lui Mirel Rădoi.
Bogdan Mariș
21.03.2026 | 23:50
Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre situația în care se află Daniel Bîrligea (25 de ani) înainte de barajul cu Turcia. FOTO: colaj Fanatik
FCSB a obținut primul succes din mandatul lui Mirel Rădoi, 1-0 cu UTA, însă forma arătată de Daniel Bîrligea (25 de ani) este îngrijorătoare ținând cont de faptul că „vârful” ar urma să fie titular la echipa națională în meciul de baraj cu Turcia. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu (47 de ani) a analizat victoria FCSB-ului, dar și situația lui Bîrligea.

Adrian Mutu a dat verdictul după prima victorie a lui Mirel Rădoi de la revenirea la FCSB

Adrian Mutu e de părere că FCSB a arătat bine în cele două meciuri din mandatul lui Mirel Rădoi, chiar dacă în partida cu Metaloglobus formația „roș-albastră” nu a reușit să se impună. „Mi s-a părut bine (n.r. în meciul cu UTA, câștigat cu 1-0), ca și în primul meci de altfel, numai că acum a fost mai concretă echipa, a fost mult mai puternică, parcă într-o revenire psihologică.

Ca joc nu a fost foarte mare diferența, nici în primul meci nu au jucat rău, dar nu au fructificat ocaziile pe care le-au avut. Ascultam ieri comentariile în timpul meciului și spuneau comentatorii că la ocaziile de gol create, FCSB ar fi pe primul loc. Statistica vorbește de la sine. Dacă ar fi avut un Bîrligea mult mai în formă, probabil outcome-ul din acest sezon ar fi fost altul și nu play-out-ul.

Acum au prins mai multă încredere, încet-încet și Mirel începe să își pună amprenta pe jocul echipei, eu cred că vor câștiga play-out-ul, nu există altă echipă mai valoroasă decât ei. Singura problemă ar fi ei înșiși, să nu își pericliteze mai mult play-out-ul, în rest n-ar avea probleme”, a afirmat „Briliantul”, care a vorbit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și despre posibilitatea de a reveni la Fiorentina.

Adrian Mutu, discuție cu Daniel Bîrligea

Adrian Mutu a dezvăluit că va discuta cu Daniel Bîrligea înainte de meciul cu Turcia. „O să vorbesc mâine (n.r. duminică) cu Bîrligea, o să îl văd, mă duc în vizită la echipa națională, pentru că avem un spot de făcut și o să-i și văd pe băieții din campionatul nostru, care ajung mai înainte. O să încerc să îl încurajez pentru meciul acesta. L-am avut la CFR, îl cunosc foarte bine și știu ce gen de băiat e. O să încerc să-i dau încredere, el are nevoie de asta, în momentul în care e în formă, e un jucător extraordinar.

Meciul cu Turcia nu ne prinde cu garnitura cea mai bună sau cea mai în formă, ceea ce face ca meciul să devină și mai greu. Depinde și de tactica lui nea Mircea. Probabil, se va gândi la ea în zilele următoare”, a spus fostul mare atacant, în exclusivitate pentru FANATIK. Forma lui Daniel Bîrligea a fost analizată și de Adrian Ilie.

