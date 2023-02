O scrisoare de la București la Brașov face 5 zile pe drumuri. Ce părere are Poșta Română

Șefii Poștei Române se mulțumesc cu faptul că oricum nimeni nu mai trimite scrisori în 2023, astfel că nu are prea mare importanță că un serviciu pentru care, în teorie, cineva plătește bani, face cinci zile pe drum.

O scrisoare de la București la Brașov face 5 zile

”Trimiterea de scrisori de persoane fizice e aproape inexistentă. Aproape nimeni nu mai trimite scrisori”, a explicat directorul Poștei, Valentin Ştefan.

Potrivit , Ștefan susține majorarea tarifelor pentru trimiterile poștale, în măsura în care reglementările ANCOM ar putea permite acest lucru.

Referitor la o scrisoare care face aproape o săptămână pe drum, Ștefan crede că acest termen e acceptabil. ”În cinci zile. Sunt reglementările ANCOM. , dar onorăm lucrul ăsta, de cinci zile”, explică şeful Poştei Române.

”Trimiterea de scrisori de persoane fizice e aproape inexistentă. Aproape nimeni nu mai trimite scrisori. Tipul de business în care e prinsă poşta e B to C (business to client – n.r.), adică merg de la companii sau entităţi către persoane fizice. De aceea noi nu avem neapărat o strategie comercială prin care să convingem cetăţenii să aducă scrisorile la Poştă”, a completat Valentin Ştefan.

În condițiile în care trendul e cel al digitalizării, .

”Trendul în ţara noastră, pe care eu îl îmbrăţişez, este acela al digitalizării, al modernizării. Şi atunci se încearcă pe cât posibil reducerea trimiterilor tradiţionale, clasice. Mergem pe un model digital, un model mai eficient, lucrul ăsta pune presiune pe companie pentru că practic ni se reduce din venituri.

Eu aş fi putut să am o politică mai conservatoare faţă de tot ce înseamnă poştă tradiţională, dar nu facem acest lucru. Creştem preţurile cât putem de mult – preţul pe serviciu universal este reglementat de ANCOM, deci nu avem libertatea de a creşte tarifele cât credem noi – dar nu ezit să urcăm tarifele, în echipă, la companie, astfel încât să aducem cât mai mult venit către angajaţii noştri, în defavoarea volumelor”, a adăugat directorul Poștei.

Poșta Română are acum 23.150 de angajați, dintre care 140 de șefi și puțin peste 10.000 de poștași. Doar 400 de curieri lucrează în acest moment la Poșta Română.