”O simplă pastilă pentru răceală te poate trimite la închisoare!” Urmările grave ale adoptării noului proiect de lege privind conducerea sub efectul drogurilor

O nouă variantă a proiectului de lege privind conducerea sub efectul drogurilor poate duce după gratii șoferi nevinovați, astfel că specialiștii trag un important semnal de alarmă. Specialiștii critică proiectul de lege care trimite după gratii toți șoferii cărora li se găsește în organism orice urmă de substanță interzisă. Mai simplu spus, dacă o persoană se urcă la volan după ce a luat un medicament pentru răceală care conține, de exemplu, codeină, va face pușcărie.

Urmările grave ale adoptării noului proiect de lege privind conducerea sub efectul drogurilor

Pe scurt, un grup de parlamentari, în marea majoritate de la PNL și PSD, propun modificarea privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Printre cele solicitate de politicieni se numără ca pedeapsa actuală, de la 1 la 5 ani de închisoare sau amendă penală, să fie majorată de la 2 la 7 ani. Din fericire, s-a făcut un amendament care menține pedeapsa actuală.

ADVERTISEMENT

Experții legiști și criminologii spun că, atâta vreme cât nu există o analiză toxicologică complexă, care în sângele persoanei în cauză, nu ar trebui ca pedepsele să se aplice oricărui șofer. Această analiză cantitativă, care nu este stipulată în textul proiectului de lege, ar putea face diferența, spun experții, între substanțele din medicamente și droguri propriu-zise.

Excepție de la pedeapsa propusă fac anumite tratamente eliberate pe bază de prescripție medicală, după cum a decis Senatul României. Cu toate acestea, în lipsa unei analize cantitative nici nu se stopează consumul, nici conducerea sub influența acestora și, mai grav, ar putea trimite oameni nevinovați după gratii.

ADVERTISEMENT

„Nivelul de absurditate al acestei legi, faptul că cineva care ia o pastilă cu concentrații infime de substanță psihoactivă, care au efect maxim antitusiv… Nu face nimic această prevedere. Nu va mai putea dovedi nimeni că și-a respectat tratamentele, va fi greu să se și apere oamenii de acuzații cum că ar fi consumat substanțe grele în loc de medicamentele de pe rețetă, și se deschide un întreg șir de modificări birocratice.

Mai este un mare păcat al acestui proiect. Se tot menționează despre „toleranță zero”, dar se pare că niciunul dintre acești parlamentari nu vrea să fie receptiv la faptul că „toleranță zero”, în literatura de specialitate și în practica tuturor țărilor, cel puțin din Europa, nu înseamnă niciodată zero când vorbim de influență, pentru că în corpul uman se regăsesc zeci, sute de substanțe de tot felul în fiecare moment, precum cianura, fie chiar și alcool produs natural de corpul uman”, declară Vlad Zaha, expert în politicile publice din domeniul drogurilor, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum motivează parlamentarii trimiterea după gratii a tuturor șoferilor, drogați real sau nu

În a proiectului lege privind conducerea sub efectul drogurilor se arată, chiar de la început, că se dorește stabilirea „unui element concret în raport de care să se stabilească faptul că un conducător auto se află sub efectul drogurilor sau al altor substanţe cu efecte psihoactive astfel încât prelevarea probei de sânge să indice în mod clar consumul acestora. Legiuitorul a considerat, dintotdeauna, mai gravă conduita persoanei care conduce autovehiculul ulterior consumului de substanţelor psihoactive, indiferent de cantitatea consumată sau de concentraţia depistată în organism, având în vedere efectele pe care astfel de substanţe le produc asupra organismului. De aceea, pe fondul creşterii consumului de droguri, e necesară mărirea limitelor de pedeapsă de la 2 la 7 ani pentru a descuraja conducerea sub efectul unor droguri sau substante cu efecte psihoactive”.

ADVERTISEMENT

Adică se cere excluderea din lege a termenului „sub influența” și . Legea, în forma ei actuală, nu stabilește o limită a cantității de substanțe psihoactive ce poate exista în organismul unui șofer astfel încât să îi fie afectată sau nu capacitatea de a se deplasa pe drumurile publice.

„Acest termen, influență, este principalul măr al discordiei, care înseamnă să existe posibilitatea de a fi influențat negativ de substanțele psihoactive care ar găsite în corp. Influență care e stabilită în urma unor măsurători cantitative a substanțelor din corp, nu doar prezent/absent, ci se măsoară și câtă substanță există pentru a nu condamna reziduuri sau urme de substanță.

Și se mai face și o analiză medico-legală care ia în considerare tot istoricul medical al șoferului. Acest termen, influență, are în spate zeci de ani de știință, de modele europene și internaționale și se bazează pe expertiza medico-legală, care se face într-o grămadă de cazuri. De ce este foarte important acest termen și de nu este suficientă simpla prezență în sânge ca să spunem gata, condamnăm șoferi pe car ei-am depistat cu orice urmă de substanță.

Să presupunem că există un consumator cronic de cannabis care poate are o dependență și la un moment dat reușește să oprească definitiv consumul. Trec zilele, săptămânile, o lună de la momentul în care acest șofer nu mai consumă absolut deloc canabis și apoi se urcă la volan. Studiile ne arată că în sângele acestei persoane va mai putea fi identificat rezidual cannabis, deși nu a mai consumat, iar efectul asupra corpului a încetat de când a încetat și consumul.

Acest șofer, pe legea actuală, nu va fi considerat sub influență, chiar dacă i se mai găsește o moleculă în sânge. Este la fel cu pastilele banale de răceală, cu anesteziile de la intervenții chirurgicale, cu extracțiile dentare, cu o grămadă de alte substanțe care pot rămâne în salivă, ce pot fi detectate de testele poliției zile și săptămâni întregi, și, în cele mai grave cazuri, luni întregi și te pot trimite la închisoare”, mai spune criminologul.

Cum s-ar putea modifica, totuși, legea conducerii sub efectul substanțelor psihoactive

Parlamentarii au mai spus că nici măcar analizele de laborator nu ar putea determina concentrația exactă din organism ce ar fi putut duce la ipotetica situație a unui accident:

„La aceeași concentraţie sanguină a unei substanţe psihoactive, literatura medicală evidenţiază efecte clinice diferite. Altfel spus două persoane având aceeaşi concentraţie în sânge a unei substanţe psihoactive vor avea reacţii total diferite. În plus, stabilirea unor concentraţii pentru fiecare substanţă psihoactivă nu pot fi aplicate în cazul unor congestii de substanţe psihoactive, având în vedere efectul sinergic farmacologic care nu este unul liniar și calculabil.

Evaluarea capacităţii de a conduce nu se realizează în aceleaşi circumstanţe, cum ar fi viteza de deplasare, etc și nu evalueaza timpii de decizie sau reacţie. O evaluare neuro-cognitivă a conducătorului auto nu va putea stabili modul de reacţie în acel interval de câteva secunde când s-a produs accidentul. Mai mult decât atât, substanţele psihoactive prin efectele de stimulare și euforie predispun la un comportament rutier la risc, acceptând riscuri pe care în absenţa substanţei respective nu şi l-ar fi asumat”.

Cu toate acestea, Vlad Zaha îi contrazice pe parlamentari și explică felul în care, prin simpla calibrare a aparatelor ce măsoară aceste valori se poate preveni ca mulți șoferi să facă pușcărie nevinovați.

„Ca să ne facem o idee mai clară despre cum funcționează aparatele de laborator de la medicină legală. Ele pot detecta până la miliarda parte a unui gram, ceea ce se cheamă un nano gram. Tocmai pentru a evita reziduurile, consumul vechi, consumul accidental, consumul neintenționat, consumul legal petrecut cu multă vreme în urmă, este nevoie să rămânem la ideea de influență sau ideea de prezență în sânge să fie prezență cantitativă, cu niște limite de laborator, practic calibrarea aparatelor.

Dacă acest proiect de lege, așa cum este el acum, în forma din Parlament, trece, vom vedea, în mare parte, aceleași rezultate false la laborator cum vedem la testele poliției de pe șosele. Ăsta este și motivul pentru care Consiliul Superior al Magistraturii se opune acestui proiect de lege. Și Avocatul Poporului a emis mai multe puncte de vedere împotriva acestui proiect. Peste 88.000 de oameni au votat petiția Declic împotriva proiectului. Au primit aviz negativ și de la Consiliul economic și social din Parlament și s-au pronunțat foarte multe instituții și organizații împotriva lui”, explică acesta.

Rețetă de la medic pentru dureri de cap sau de spate

În proiectul de lege ce privește conducerea sub efectul drogurilor, care deja și așteaptă votul Camerei Deputaților, se mai cere și ca toate medicamentele care conțin substanțe psihoactive să fie eliberate doar pe bază de prescripție medicală. Aici vorbim și despre medicamente cunoscute comercial sub numele de Solpadeine, Brufen, Nurofen, Biofen, Extraveral, Anxiar, Tramadol, Doreta, Caffetin, Fasconal. Toate acestea conțin, printre altele, substanțe ca valeriană sau codeină, ce au ca efecte inducerea somnolenței și calmarea durerilor fizice.

Practic, introducerea obligativității de a prezenta prescripție medicală pentru ca o persoană cu o durere de măsea să își ia de la farmacie o cutie de Nurofen ar provoca haos social. Nu doar atât, căci practic s-ar crea și o cale de acces pentru ca cei ce consumă uzual droguri de risc să procure mai ușor prescripții medicale și, implicit, droguri periculoase. Dezavantaje există, deci, pe toate palierele, atât pentru medicii de familie și farmaciști, cât mai ales pentru simpli șoferi și oameni de rând.

„Procesul pe care îl avem acum cu legea în vigoare poate dovedi că șoferii care au tratamente și le-au luat corect, poate dovedi că șoferii care au consumat substanțe ilegale au fost onești și au așteptat zile sau săptămâni înainte să se urce la volan, și pe de cealaltă parte poate dovedi fără echivoc că cei care chiar au încălcat legea și s-au urcat la volan fiind afectați de substanțele din corp sunt vinovați și vor fi pedepsiți, iar justiția să se concentreze doar asupra acestor cazuri și să le și rezolve cu celeritate, să nu mai fie blocată de mii de dosare de șoferi care au luat pastile de cap sau sirop de tuse.

Un grup de parlamentari a venit acum și vrea să elimine cu totul termenul de influență și să introducă doar simpla prezență în sânge, ceea ce este contrar oricăror modele europene sau internaționale. Practic nimeni nu ar mai măsura câtă substanță ai tu în sânge, ci doar dacă este prezent sau absent, ceea ce aduce sub incidența legii penale pe absolut toată lumea”, continuă candidatul pentru șefia Agenţiei Naţionale pentru Coordonare şi Politici în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor (fostă ANA), școlit la Oxford.

Concluziile unui proiect de lege ce pot arunca România într-un haos al șoferilor drogați

Există, așadar, o serie de dezavantaje grave ale acestui proiect de lege privind conducerea sub efectul drogurilor. Vorbim, în primul rând, de încarcerarea oamenilor nevinovați, stigmatizarea acestora, cale liberă pentru consumatori în a comite ilegalități cu adeverințe medicale, blocarea sistemului medicilor de familie și viteză de reacție redusă a autorităților în depistarea adevăraților șoferi ce reprezintă pericol public.

„Pe de o parte, așa vor fi condamnați șoferi nevinovați, și pe de altă parte, cât de greu credeți că va fi pentru oamenii care consumă substanțe de risc și mare risc să facă rost de o rețetă falsă ca să-și mascheze consumul ilegal în spatele unui paravan de rețetă falsă? Deci pe lângă că aducem sub legea penal potențiali mii, zeci de mii de șoferi nevinovați, deschidem o poartă extraordinar de periculoasă ca șoferii care chiar consumă substanțe ilegale periculoase să poată scăpa pe baza unei rețete. Zeci și sute de mii de șoferi vor trebui să umble cu tot felul de hârtii după ei, care hârtii care sunt un coșmar pentru cabinetele medicilor de familie și pentru farmacii. Am vedea și un aflux de șoferi cu adevărat un pericol pe șosele, mascați de rețetă”, conchide Vlad Zaha, pentru FANATIK.