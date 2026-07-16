Sport

O singura companie a fost interesată de asocierea cu Steaua! Ce se întâmplă cu Talpan și dreptul de promovare al echipei

Cutremur de proporții în Ghencea! Fanii visau cu ochii deschiși la SuperLiga, dar realitatea le dă o lovitură cruntă. Anunțul făcut de Ministerul Apărării Naționale.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 06:00
O singura companie a fost interesata de asocierea cu Steaua Ce se intampla cu Talpan si dreptul de promovare al echipei
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Noi probleme pentru Steaua. Ce se întâmplă cu clubul din Liga 2. Foto: Facebook Steaua București.
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Reprezentantul MApN, Valeriu Roșu (locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului), a ieșit la rampă miercuri, într-o conferință de presă incendiară, punând pe masă adevărul crud despre haosul și reorganizarea de la CSA Steaua. Promovarea pare din nou blocată, iar negocierile cu mediul privat s-au soldat cu un eșec total.

Dreptul de promovare, un vis spulberat. O singură companie a vrut la Steaua, dar a dat bir cu fugiții

Ministerul Apărării Naționale a făcut anunțul pe care niciun suporter stelist nu voia să-l audă. Deși suporterii au sperat până în ultima clipă că se va găsi o soluție legală sau că Legea 346 va fi modificată miraculos pentru sezonul viitor, șansele de promovare în prima ligă par deja complet compromise, înainte de startul noului sezon din Liga 2. Singura salvare concretă a „militarilor” rămânea asocierea cu un partener privat, dar interesul afaceriștilor pentru echipa din eșalonul secund, despre care Victor Pițurcă a spus în exclusivitate pentru FANATIK că există un complot împotriva ei, a fost ca și inexistent. Valeriu Roșu a explicat că o companie privată a fost interesată de asocierea cu Steaua, dar nu s-a mers mai departe.

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„Pentru obținerea dreptului de promovare al echipei Steaua București în Superligă este necesară modificarea cadrului legislativ aplicabil sau să fie identificate formule de reorganizare sau asociere. O singură societate comercială și-a arătat interesul, dar soluția nu s-a materializat”, a explicat clar Valeriu Roșu, care a lansat un nou apel disperat către mediul privat.

Ce se întâmplă cu Florin Talpan

Apele sunt mai tulburi ca niciodată și când vine vorba despre cel mai vocal personaj din Ghencea, colonelul Florin Talpan, care a fost deja respins din cursa pentru postul de comandant al echipei. După ce au transpirat în presă informații despre sigilarea biroului și reținerea laptopului său, MApN a dat cărțile pe față. Juristul a fost vizat de proceduri disciplinare severe, printre care se numără și posibile încălcări ale regulilor privind „protecția informațiilor clasificate”.

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„Laptopul sigilat nu este al unității, este unul personal introdus în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat. Acesta are din partea clubului acces la un sistem informatic de pe care pot fi transmise informații către terțe persoane, fapt pe care nu l-a făcut”, a detaliat oficialul MApN. Mai mult, Talpan a primit și o sancțiune disciplinară (pe care tocmai a contestat-o), iar în prezent colonelul are voie să lucreze doar de pe un dispozitiv pus la dispoziție exclusiv de club. Biroul i-a fost desigilat abia recent.

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Până la 1 noiembrie 2026, clubul Armatei trece printr-o „reorganizare integrală”. Funcțiile și cheltuielile cu personalul urmează să fie tăiate cu 10%. Steaua fierbe, iar viitorul echipei continuă să se afle sub un mare semn de întrebare.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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