O singură echipă la Craiova?! Mihăiță Pleșan: „În maxim cinci ani”

Derby-ul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 încinge spiritele în Bănie, iar Mihăiță Pleșan le ține pumnii „alb-albaștrilor”. Mijlocașul trecut pe la ambele formații rivale din Oltenia a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că în următorii cinci ani ne putem aștepta la o fuziune între cele două cluburi.

Mihăiță Pleșan speră într-o singură echipă la Craiova: „În maxim cinci ani! Sunt multe sentimente puse de o parte și de alta”

i este programat sămbătă, de la ora 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar ambele formații din Bănoe își doresc cu ardoare cele trei puncte. Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 ar putea readuce ultrașii din nou în tribunele arenei.

Mihăiță Pleșan este de părere că derby-ul Olteniei este partida sezonului atât pentru Universitatea Craiova, cât și pentru FC U 1948. Fotbalistul care a îmbrăcat tricoul ambelor cluburi speră într-o singură echipă în Bănie, care să se bată la titlul din SuperLiga.

„Cel mai important meci al campionatului pentru ambele echipe având în vedere rivalitatea dintre cele două echipe. Niciuna dintre ele nu traversează o perioadă bună, normal favorită este Universitatea Craiova pentru că lotul este mai valoros, dar în asemenea meciuri dăruirea și ambiția poate acoperi aceste minusuri.

Personal mi-aș dori o singură echipă mare și frumoasă, cred că în viitor se va întâmpla. După părerea mea în maxim cinci ani. Nu este neapărat un război, dar sunt multe sentimente puse de o parte și de alta, mulți bani care s-au cheltuit pentru aceste echipe și sunt persoane care au avut de suferite pe lângă suporteri și patroni.

Îmi doresc să tragă toți pentru aceași echipă, dar trebuie să respectăm fiecare suporter în parte. Că e de la Universitatea, că e de la cealaltă echipă trebuie respectat”, a spus Mihăiță Pleșan.

Amintirile lui Mihăiță Pleșan de la primul derby oltenesc: „Au ieșit niște discuții că m-a bătut, nici nu m-a atins”

Până la întâlnirile încinse din SuperLiga, s-au confruntat și în Liga 2 Casa Pariurilor. Mihăiță Pleșan era la vremea respectivă în lotul formației lui Mihai Rotaru, însă nu a putut să își facă apariția pe teren din cauza unei rupturi musculare.

Mihăiță Pleșan a povestit în exclusivitate pentru FANATIK și conflictul cu Andrei Preda, portarul lui FC U Craiova 1948 la acea vreme. Acesta a mărturisit că nu s-au împărțit pumni la vestiare la sfârșitul partidei, așa cum s-a crezut inițial.

„Din păcate nu am putut juca în acel meci, am avut o ruptură musculară. Am încercat să mă refac în Serbia la vestita Marijana, din păcate la încălzire am resimțit din nou și nu am putut să joc. Atmosfera este încărcată și ca fotbalist, suporter și conducător, este presiune foarte mare mai ales pentru jucătorii nu aveau foarte multă experiență.

În acel moment nu erau foarte mulți jucători care jucaseră meciuri de Liga 1. Suporterii pe stadion au venit și au încurajat echipele, dar pentru mine a fost o stare de tristețe pentru că totul era dus la extrem. Au ieșit niște discuții că în momentul acela Gogoașe era portarul lor și că m-a bătut.

Nici nu m-a atins, nici eu pe el și nici el pe mine. Nu s-a întâmplat acel incident, ne-am certat verbal, dar nu am avut un conflict fizic. După aceea ne-am mai întâlnit, ne-am mai vorbit. Din păcate este o încărcătură foarte mare la aceste meciuri din toate punctele de vedere, nu doar asupra jucătorilor, ci și asupra a tot ce se întâmplă în tribună”, a mărturisit Pleșan.

Mihăiță Pleșan: „Nu este decisiv pentru a prinde play-off sau lupta pentru campionat. Nu doar un meci contează”

Deși derby-ul Olteniei le prinde într-o criză de rezultate pe Universitatea Craiova și FC U Craiova, Mihăiță Pleșan nu crede că acest meci contează foarte mult în economia campionatului. Acesta este de părere că ambele formații trebuie să își rezolve probleme interne.

„Din punctul meu de vedere acest meci nu este decisiv pentru a prinde play-off-ul sau a lupta pentru campionat. Cred că nu doar un meci contează, cred că și una și alta trebuie să își rezolve problemele pe care le au în vestiar, să înțeleagă de ce sunt.

Cred că este mai greu la echipa domnului Mititelu pentru că sunt foarte mulți străini și este greu să înțelegi ce înseamnă. Văd total altfel lucrurile față de un român. Sunt convins că Peluza Nord va fi alături dacă jucătorii își vor da sufletul pe teren și vor juca bine, cum toată lumea așteaptă de la ei”, a declarat Mihăiță Pleșan.