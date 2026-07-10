O singură propoziție a scris Haaland după ce a văzut la TV Franța – Maroc. Nu s-a putut abține

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Norvegia se pregătește pentru sfertul de finală pe care îl va disputa contra Angliei la Cupa Mondială, însă Erling Haaland (25 de ani) a fost cu ochii pe prima partidă din această fază, Franța – Maroc 2-0. În prima repriză, la scorul de 0-0, Franța a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, însă Kylian Mbappe a fost nevoit să aștepte mai multe minute înainte de a executa, aspect care nu a fost pe placul lui Haaland. Starul lui Real Madrid avea să rateze penalty-ul.

Erling Haaland, deranjat de situația în care s-a aflat Kylian Mbappe

În prima repriză a meciului Franța – Maroc, când tabela încă arăta 0-0, „Les Bleus” au beneficiat de un penalty după ce Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Noussair Mazraoui. Totuși, „decarul” a fost nevoit să aștepte timp de aproximativ 3 minute înainte de a executa, deoarece arbitrii din camera VAR verificau în continuare faza.

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Acest aspect l-a deranjat pe Erling Haaland, care a postat pe contul său de Snapchat o poză cu protestele lui Kylian Mbappe, alături de mesajul „Să fii nevoit să aștepți cinci minute ca să bați un penalty e mult prea mult”. Până la urmă, starul lui Real Madrid nu a reușit să marcheze din lovitura de la 11 metri, execuția sa neinspirată fiind respinsă de portarul Bono.

Erling Haaland calling out VAR 😅 — ESPN UK (@ESPNUK)

, care a avansat astfel în semifinale. Formația pregătită de Didier Deschamps va înfrunta în penultimul act învingătoarea din duelul Spania – Belgia, care se va disputa vineri seară, de la ora 22:00.

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Ce a declarat Erling Haaland înainte de Norvegia – Anglia

, iar Erling Haaland a declarat că britanicii sunt favoriți în duelul de la Miami. „Presiunea e pe ei, cu siguranță. Cred că există niște favorite clare, iar Anglia este printre ele. Cred că voi (n.r. jurnaliștii) ar trebui să puneți cât mai multă presiune pe ei.

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Sincer vorbind, faptul că am ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale cu Norvegia este surprinzător chiar și pentru mine. Să jucăm împotriva Braziliei a fost ceva ieșit din comun pentru noi, norvegienii, iar faptul că am învins Brazilia și apoi am ajuns să jucăm cu Anglia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din SUA este cu adevărat special.

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E greu să asimilezi totul, pentru că trebuie, cumva, să tratezi meciul ca pe un simplu antrenament. Cred că, dacă privești imaginile din Norvegia, îți dai seama că o astfel de performanță nu este ceva obișnuit pentru țara noastră, așadar, este un lucru cu totul special”, a spus norvegianul, conform .