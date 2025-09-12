O sportivă care a reprezentat SUA la Jocurile Olimpice, reacție șoc după moartea lui Charlie Kirk: ”Am reușit!”

Se pare că moartea lui Charlie Kirk nu doar că a generat mari semne de întrebare, dar a adus și bucurii pentru alte persoane. Iar cel mai bun exemplu este chiar cazul unei faimoase sportive care de altfel a și reprezentat SUA la Jocurile Olimpice.

Cine este Chelsea Wolfe

Chelsea Wolfe este cea care a avut o reacție șoc după moartea lui Charlie Kirk. Mai exact, aceasta a dat de înțeles că ”a celebrat” asasinatul activistului conservator, .

Cine este însă Chelsea Wolfe? Vorbim despre o ciclistă transgender. Aceasta a fost și o componentă a echipei feminine de BMX a Statelor Unite la Olimpiada de Tokyo din 2021, relatează foxnews.com.

Reacția sportivei după moartea lui Charlie Kirk

Și se pare că pentru Chelsea Wolfe, moartea lui Charlie Kirk a fost un adevărat motiv de sărbătoare. Pe pagina personală de Instagram, aceasta a făcut mai multe postări, iar printre altele a prezentat un reportaj din USA Today despre uciderea lui Kirk.

În dreptul acestui reportaj, sportiva a adăugat o legendă animată care spunea „Am reușit!”. Ulterior, sportiva a mai publicat și o imagine neagră, alături de mesajul „îi stă bine”, scrisă cu litere albe.

Iar reacțiile sportivei nu s-au oprit doar aici. Tot pe contul personal de socializare, acesta a mai publicat și o fotografie cu degetul mare în sus. Imaginea a fost de asemenea însoțită de un mesaj bizar.

„A fi nazist este complet opțional, apropo. Nu trebuia să facă toate astea, dar le-a făcut și acum e mort. Nu-ți trăi viața în așa fel încât lumea să fie mai bună după moartea ta”, a notat sportiva.

Chelsea Wolfe a mai avut și alte postări controversate

Nu ar fi prima oară când sportiva iese în evidență cu niște postări controversate. În primăvara anului 2020, acesta dezvăluia că vrea să câștige Jocurile Olimpice doar pentru a ”arde steagul american”.

„Scopul meu este să câștig Jocurile Olimpice, ca să pot arde un steag american pe podium. Pe asta se concentrează ei în timpul unei pandemii. Să rănească și copiii trans”, a scris Wolfe pe Facebook pe 25 martie 2020.

Surprinzător sau nu, în ciuda reacțiilor venite din partea sa, alte sportive transgender și-au exprimat regretul după moartea lui Charlie Kirk. Printre acestea se numără Slusser și Payton McNabb.

„Mi s-a strâns inima auzind despre Charlie Kirk. Mă rog din tot sufletul pentru el și familia lui. Este absolut îngrozitor”, a declarat McNabb pentru Fox News Digital.

Charlie Kirk, asasinat pe 10 septembrie

Menționăm faptul că faimosul Charlie Kirk avea doar 31 ani și și-a dedicat timpul și sufletul propagării mesajului MAGA la toți cetățenii SUA. Acesta vorbea cu oamenii atât fizic, cât și în mediul online, participând și la diferite emisiuni.

În urmă cu șase luni, printre invitații săi s-a numărat și Victor Ponta, fostul candidat de la alegerile prezidențiale. Nimeni nu avea însă să prevestească tragedia care va urma. Charlie Kirk a fost ucis în timpul unui eveniment care a avut loc pe 10 septembrie, la care au participat mii de oameni.

Și cu doar două zile înainte de asasinat, acesta a publicat pe contul său de YouTube un filmuleț cu titlul „Sunt mai în siguranță în Korea decât în orașele americane (patetic)".