O sportivă cu potențial în WTA s-a călugărit, după ce a renunțat la tenis: ”Eram într-un punct foarte jos al vieții mele”

Una dintre speranțele din circuitul WTA a luat calea credinței. A îmbrăcat haina monahală după ce a decis să lase în urmă cariera profesionistă de tenis.
Alexa Serdan
02.01.2026 | 22:20
O sportiva cu potential in WTA sa calugarit dupa ce a renuntat la tenis Eram intrun punct foarte jos al vietii mele
Ea e tenismena care s-a călugărit. Sursa foto: schoenstatt.com
Considerată a fi o sportivă cu potențial în WTA, Olivia Lukaszewicz, a luat decizia să-și schimbe complet existența. S-a călugărit după ce a renunțat la tenis la o vârstă destul de fragedă, înainte de a marca mari reușite în carieră.

Sportiva care a renunțat la tenis pentru a se călugări

Olivia Lukaszewicz este o fostă jucătoare profesionistă de tenis din Australia. A participat la Australian Open la numai 16 ani când a fost văzută ca o tânără speranță de către conaționali. Se întâmpla în anul 2004.

A concurat la ediția respectivă după ce a primit un wildcard. A trăit momente intense, cu toate că a fost învinsă cu 6-0, 6-0, de către Justine Henin. Anul următor și-a luat revanșa, însă la doar 22 de ani a anunțat că se retrage din circuitul WTA.

Foarte multă lume a rămas surprinsă când a aflat că sportiva a decis să o ia pe altă cale. La finalul lui 2020 a plecat în Vallendar, Germania, pentru a începe formarea cu Surorile Schoenstatt de Maria.
Pe 1 mai 2021 a început postulatura, etapa inițială a vieții consacrate.

Câteva luni mai târziu tenismena îmbrăca haina monahala. Într-un interviu pe care l-a acordat acum, Olivia Lukaszewicz a explicat care au fost motivele ce au îndemnat-o să facă acest pas. Susține că după o perioadă de frământări și-a găsit, în sfârșit, menirea.

De ce fosta sportivă s-a călugărit

„În multe privințe, decizia de a renunța la tenis a fost foarte dificilă pentru mine, dar în același timp m-a umplut de speranță, pentru că dorința mea cea mai profundă a fost întotdeauna să mă căsătoresc și să am o familie.

Mi-am dorit mult o relație conjugală și să fiu mamă. Nu puteam înțelege de ce Dumnezeu făcea ca o dorință atât de bună și frumoasă precum căsătoria să fie atât de greu de atins pentru mine.

Eram într-un punct foarte jos al vieții mele, treceam printr-o perioadă extrem de dificilă și eram supărată pe Dumnezeu, ca și cum ar fi fost vina Lui”, a dezvăluit Olivia Lukaszewicz, conform Catholic Outlook.

Fosta jucătoare de tenis a mai povestit că a simțit nevoia să vorbească cu cineva despre dezamăgirile sale. S-a adresat unui preot paroh care a îndrumat-o și care a devenit îndrumătorul ei spiritual. Așa a ajuns să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu pentru ea.

A subliniat că atunci a realizat care este, de fapt, chemarea sa. A simțit că este chemată de Isus Hristos, văzându-l „ca pe cel mai frumos Mire posibil”. Astfel, a decis să fie mamă spirituală pentru mai mulți copii decât ar fi putut naște în această viață.

”M-am simțit atrasă în mod special de Surorile de Maria Schoenstatt”

„În cele din urmă, m-am simțit atrasă în mod special de Surorile de Maria Schoenstatt, datorită poveștii mele de viață și legăturii profunde pe care o aveam cu Maica Domnului.

Am început acolo și nu m-am mai uitat înapoi, în ciuda numeroaselor sacrificii pe care această cale le-a presupus”, a adăugat Olivia Lukaszewicz, mai arată sursa menționată mai devreme.

În altă ordine de idei, fosta sportivă a stat non-stop alături de călugărițe în ultimii 4 ani. A plecat în țara natală o singură dată, pentru a lua parte la slujba de hirotonirea preoțească a singurului său frate, Matthew Lukaszewicz.

În momentul de față, bărbatul slujește ca preot asistent în Parohia Sfânta Familie din Mosman, în Arhiepiscopia de Sydney. Fosta jucătoare de tenis spune că nu și-a imaginat astfel propria existență, dar simte o bucurie și o pace interioară în lăcașul de cult.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
