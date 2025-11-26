Sport

O sportivă cunoscută, prietenă cu Conor McGregor, a ajuns pe mâinile polițiștilor. De ce a fost arestată

Una dintre cele mai apreciate luptătoare MMA, apropiată a lui Conor McGregor, are probleme cu legea. Motivul pentru care a ajuns într-o celulă a poliției.
Alexa Serdan
26.11.2025 | 16:49
O sportiva cunoscuta prietena cu Conor McGregor a ajuns pe mainile politistilor De ce a fost arestata
O amică a lui Conor McGregor a fost arestată. Sursa foto. irishmirror.ie
Un incident mai puțin plăcut a avut loc zilele acestea. O sportivă cunoscută la nivel internațional a ajuns pe mâinile polițiștilor. Sinead Kavanagh, prietenă cu celebrul Conor McGregor, a fost arestată. Unde a avut loc evenimentul.

O prietenă a lui Conor McGregor are probleme cu legea

Sinead Kavanagh este o faimoasă luptătoare MMA. Maestra în lupte libere, originară din Irlanda, se află în mijlocul unui scandal de amploare. Apropiata lui Conor McGregor are probleme cu legea, după ce a provocat o altercație.

Potrivit tabloidului The Sun, în cursul serii de luni, 24 noiembrie, sportiva a fost ajuns pe mâinile polițiștilor. Se pare că a făcut scandal la bordul unei aeronave Ryanair, care urma să zboare pe ruta Gran Canaria – Dublin.

Cel care a cerut să se intervină de urgență a fost pilotul avionului. Acesta a declarat că luptătoarea a avut o atitudine violentă, ulterior luându-se la bătaie cu persoanele chemate să o liniștească. Una dintre acestea este o femeie.

Din păcate, lucrurile au escaladat și Sinead Kavanagh s-a luptat cu toate forțele cu ofițerii Gărzii Civile. În cele din urmă a fost imobilizată și arestată. A petrecut o noapte întreagă într-o celulă, însă a fost eliberată pe cauțiune.

Polițiștii implicați în această dispută aprinsă au avut nevoie de îngrijiri. În prezent, se află în concediul medical. Pe de altă parte, amica lui Conor McGregor a fost audiată, pe numele său fiind deschis un dosar penal.

”Conor McGregor mi-a dat 10.000 de euro când eram fără adăpost ca să-mi urmez visul”

Sinead Kavanagh are numai cuvinte de laudă pentru Conor McGregor. Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme a recunoscut că a primit din partea sportivului o sumă destul de mare, la începutul carierei în MMA.

„Omul care m-a sponsorizat atunci mi-a dat 10.000 de euro. Primeam ajutor social. Nu aveam niciun ban, eram fără adăpost. A fost greu. La momentul respectiv, am fost pur și simplu uimită de cât de generos a fost.

Face atât de multe pentru caritate și pentru oamenii nevoiași sau pentru cei care ar putea avea nevoie de operații și chestii de genul acesta. Îl vezi doar pe «Conor cel rău», dar omul ăsta face atât de multe lucruri bune.

Oamenii sunt doar negativi și se concentrează doar pe lucrurile rele”, a dezvăluit luptătoarea MMA, Sinead Kavanagh, legat de prietenia pe care o are cu Conor McGregor, conform irishmirror.ie.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
