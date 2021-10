O sportivă necunoscută le-a luat faţa lui Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi! Are averea estimată la peste 1 miliard de euro

Când vine vorba de averile strânse din fotbal, Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi sunt numele cele mai relevante. Cu toate acestea, Anna Kasprzak, o sportivă mai puţin cunoscută din Danemarca, îi întrece pe cei doi mari fotbalişti.

Cine este Anna Kasprzak, sportiva care are o avere impresionantă şi i-a întrecut pe Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Pentru microbişti, numele de Anna Kasprzak nu spune mai nimic, însă femeia este cunoscută în lumea hipismului. Participantă la Jocurile Olimpice din 2012 şi 2016, daneza are o avere estimată la 1.161.000.000 de euro, cu multe peste Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi.

Banii nu provin din sport, ci dintr-o afacere de succes în Danemarca. Karl Toosbuy, bunicul Annei, a înfiinţat, în 1963, compania ECCO, producătoare de pantofi sportivi, iar mama sportivei a preluat business-ul care aduce profituri de zeci de milioane de euro anual.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă este miliardară, Anna Kasprzak a făcut carieră în hipism, iar în 2012 a fost la un pas să câştige medalia de bronz, alături de echipa Danemarcei, la proba de dresaj. De altfel, cel mai bun rezultat al sportivei a venit la Campionatul European din 2017, când a obţinut medalia de argint în proba de dresaj pe echipe.

Anna Kasprzak are un loc în conducerea companiei ECCO şi mai deţine un grajd pentru dresaj în Haderslev. Nu este singura din familie care iubeşte sportul, Andre, fratele ei, a participat la turneele de golf din Nordic League.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Cristiano Ronaldo: a câştigat peste 100.000.000 de euro în 2020

Tot ceea ce atinge Cristiano Ronaldo se transformă în aur, iar averea acestuia este una pe măsură. Starul lui Manchester United a câştigat 104.000.000 de euro în 2020, de pe urma salariilor şi a contractelor de publicitate.

Forbes estimează că fotbalistul de 36 de ani are o avere de aproape 500.000.000 de euro, însă contractul pe viaţă cu Nike îl va ajuta să atingă borna de 1.000.000.000 de euro. În plus, Cristiano Ronaldo mai are acorduri pe bani grei cu Herbalife, Tag Heuer şi Clear Haircare.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo câştigă bani şi cu ajutorul reţelelor de socializare. Mai exact, o postare sponsorizată pe Instagram , astfel că a fost afectat atunci când cunoscuta reţea de socializare a avut probleme.

Ce avere are Lionel Messi: contractul fabulos de la FC Barcelona i-a adus jumătate de miliard

Lionel Messi a părăsit-o pe Barcelona în vară, însă ultimul său contract cu formaţia blaugrana a fost unul faraonic. La începutul anului, presa din Spania a dezvăluit cifrele contractului, , dacă bifa toate clauzele din acord. Argentinianul a reuşit să ia 92% din sumă şi a plecat gratis la PSG.

ADVERTISEMENT

Conform Forbes, Lionel Messi ar avea o avere estimată la 600.000.000 de euro, însă cu siguranţă cifrele reale sunt cu totul altele. La PSG, fotbalistul de 34 de ani are un salariu de 41.000.000 de euro pe an şi a primit un bonus de 40.000.000 de euro la semnătură.

La fel ca marele său rival, Lionel Messi are semnat un contract pe durată lungă cu Adidas. În plus, vedeta lui PSG mai are acorduri cu Budweiser, Pepsi, Gatorade, Ooredoo, Lay’s, Konami sau Jacob and Co.