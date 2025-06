„O spun aici în premieră”. Louis Munteanu a mărturisit cum a fost convins de Dan Petrescu să vină la CFR Cluj

Louis Munteanu a dezvăluit în premieră cum l-a convins Dan Petrescu să aleagă CFR Cluj, în detrimentul lui FCSB. Gigi Becali l-a dorit cu insistență la campioana României, însă „Bursucul” a reușit să-l cucerească cu o promisiune.

Dan Petrescu l-a cucerit pe Louis Munteanu cu o singură promisiune pe care a și onorat-o

Deși toată lumea intuia că Daniel Bîrligea va rămâne la CFR Cluj, în timp ce Louis Munteanu va ajunge în tabăra „roș-albastră”, lucrurile s-au întâmplat exact invers. La finalul sezonului, Bîrligea a ieșit campion cu FCSB și a avut un parcurs de vis în Europa League, în timp ce Louis Munteanu a câștigat Cupa României cu CFR și a devenit golgheterul SuperLigii României.

Iubitorii fotbalului au rămas uimiți de decizia luată de fostul atacant al Farului, însă după 1 an de zile în Ardeal, Louis Munteanu a dezvăluit cum a reușit Dan Petrescu să-l atragă la CFR Cluj:

„(n.r. – Cum a reușit Dan Petrescu să te pună în valoare?) Am jucat foarte bine ca echipă, cred că am marcat cele mai multe goluri din campionat. Am făcut un sezon foarte bun. Și acum țin minte cum m-a sunat Mister și mi-a spus că dacă o să vin la Cluj, mă va face golgheter. Uite că am reușit să ies golgheter. Nu am mai spus-o la nimeni, o spun aici în premieră.

Vreau să am evoluții cât mai apreciate, urmează și un EURO cu U21. Vreau să facem meciuri foarte bune în grupă, să ne calificăm, avem o echipă foarte bună, suntem un grup unit și am dat dovadă de calitate.

(n.r. – O lecție importantă învățată) Ce-mi spunea și Mister în sezonul acesta, nu trebuie să mă mai enervez. Mă enervam foarte des și nu era bine. Asta m-a ajutat să am evoluții foarte bune. De când am vorbit cu Mister, mi-a spus să nu mai dau din mâini, că nu mă ajută deloc, nici pe mine și nici nu se vede bine. Și de când l-am ascultat, a fost mai bine”, a declarat Louis Munteanu, într-un

Louis Munteanu, diamantul lui Neluțu Varga

iar patronul Neluțu Varga speră să poată da lovitura cu transferul tânărului atacant adus în urmă cu un an în echipa clujenilor.

„Am văzut și eu știrea care a apărut în Italia despre faptul că Genoa l-ar vrea pe Louis Munteanu. Pot să-i transmit prietenului meu Dan Șucu că Louis nu pleacă de la CFR Cluj fără minim 15 milioane de euro plus procente!”, spunea Ioan Varga pentru FANATIK, în urmă cu câteva luni.