O stomatologă își promovează cabinetul dansând lasciv și pe ritmuri orientale pe Tik-Tok. Are mii de urmăritori

Un medic stomatolog din Neamț, dr. Corina Ciobanu, își promovează cabinetul printr-un mod unic față de alți colegi de breaslă. Femeia se filmează în timp ce dansează lasciv și pe ritmuri orientale, iar totul postează pe Tik-Tok.

Mii de aprecieri adună dr. Corina Ciobanu prin mișcările sale senzuale. În total, contul ei a reușit să strângă peste 65 de mii de urmăritori.

Dacă tot am avut pauză între pacienți 😉 ce ziceți mi-a ieșit sau nu?

Potrivit dr. Corina Ciobanu și-a deschis anul acesta cabinetul și este absolventă, din 2008, a Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Mulțumesc 🥰

Totodată, femeia recunoaște că nu stomatologia a fost prima sa pasiune, ci Dreptul. Însă, și are satisfacție când își vede pacienții mulțumiți.

Încercăm și o tranziție 😉

”Anul acesta mi-am deschis propriul cabinet și am zis să-l ajut și cu puțină publicitate, iar, acum, Tiktok-ul e la modă și am zis că de ce să nu încerc și eu. În primă fază, am postat câteva filmulețe răzlețe, însă lucrurile au evoluat de la sine”, spune dr. Corina Ciobanu.

Dr. Corina Ciobanu, despre filmulețele sale de pe Tik-Tok: ”Mă inspir din altele”

Dr. Corina Ciobanu mai precizează că încearcă să se adapteze , dar și că vrea să-i facă pe oameni să vină cu drag la dentist.

De altfel, cu toate că a reușit să obțină o oarecare notorietate pe Tik-Tok, cadrul medical a mărturisit că nu a avut, până acum, pacienți care să o fi descoperit pe platforma online.

”Mă inspir din alte filmulețe de pe TikTok, însă eu încerc să adaptez trendurile la domeniul meu de activitate. Succesul unui clip pe TikTok depinde mult de algoritm.

Ce încercam eu, inițial, erau pamfleturile comice care relevau ceva situații mai mult sau mai puțin întâlnite prin cabinet de-a lungul anilor, cu ideea ca prin zâmbete să învațăm câte ceva, fie mai multe informații legate de igiena orală, fie cum să nu ne mai comportăm la dentist.

De asemenea, mi-am dorit, ca prin ceea ce postez, să-i fac pe oameni să meargă mai cu drag la dentist, dar le ofer și o serie de informații legate de controlul constant la dentist.

Nu chiar toate filmulețele mele sunt informative, unele sunt pentru trendurile populare pe TikTok, în ideea de a aduce urmăritori noi”, a mai adăugat medicul stomatolog.