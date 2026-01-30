O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului

ADVERTISEMENT

Tot mai mulți lideri și filiale PNL își declară, public sau nu, nemulțumirile legate de premierul Ilie Bolojan, actual președinte al partidului. FANATIK a aflat, după ce a stat de vorbă în ultimele zile cu patru lideri ai partidului, că liderii PNL deja s-au împărțit în trei tabere. Una care susține reformele impuse de Ilie Bolojan, premierul României și președintele partidului. A doua, care ar dori înlocuirea lui Bolojan cu un alt liberal la Palatul Victoria. Și o a treia tabără, a indecișilor, cel puțin la nivel declarativ.

Însă motivul disputei din PNL nu este politic, ci financiar

Așa cum a aflat FANATIK de la liderii PNL, motivul principal al conflictului dintre cele două tabere – pro-Bolojan și pro-Thuma – nu este unul politic, ci unul care ține de bani. Este vorba despre o sumă de șase milioane de euro.

Cei 6 milioane de euro reprezintă datoria partidului pentru promovarea cărții „Un ostaș în slujba țării”, semnată de fostul premier Nicolae Ciucă. „Președintele Bolojan nu vrea să plătească această sumă din bugetul partidului, consideră că înțelegerile contractuale nu au fost realizate conform regulilor interne. Prin urmare, fosta conducere politică, în frunte cu Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan sau Hubert Thuma, trebuie să acopere această datorie”, ne-a explicat un lider din cadrul filialelor de sector din București. „Fosta conducere nu vrea să achite această sumă, susține că nu are de unde și că ea trebuie plătită eșalonat din subvențiile partidului”, ne-a mai declarat sursa.

Reamintim că „Un ostaș în slujba țării”, cartea semnată de Nicolae Ciucă, fost premier și lider al PNL, a devenit subiect de controversă publică atât în campania electorală din 2024, cât și ulterior. Tipărirea, dar mai ales promovarea cărții în 2024 – principala strategie a partidului la alegerile parlamentare și prezidențiale – a costat aproape 6 milioane de euro, așa cum ne-au explicat lideri ai partidului. Publicația a scris prima despre cheltuielile mari ale PNL cu promovarea cărții lui Nicolae Ciucă. Partidul risipea aproximativ 510.000 de euro pe lună, plus 450.000 de euro pentru producerea și montarea afișajelor pe panourile care promovau lucrarea.

Care este tabăra lui Hubert Thuma în PNL

Cea care îl contestă direct pe premier îl are în frunte pe Hubert Thuma, baronul organizației de Ilfov și președintele Consiliului Județean. Acesta nu s-a sfiit să-l critice public pe Bolojan din motive administrative. „Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a scris președintele CJ Ilfov pe pagina sa de Facebook, alături de un videoclip cu premierul Ilie Bolojan. Hubert Thuma nu a dorit să ne răspundă la întrebarea care este motivul pentru care a devenit liderul liberal al contestatarilor propriului premier.

Însă, în jurul lui au început să se strângă, în prezent, numeroși baroni locali nemulțumiți de deciziile premierului. De partea lui Hubert Thuma au trecut, potrivit mai multor surse FANATIK apropiate de PNL, filialele din Teleorman, Giurgiu (doar o parte, după câte se pare), Galați, Brăila, Ilfov, Gorj și Călărași.

De menționat că dacă această tabără va câștiga lupta internă din PNL, partidul ar urma să ajungă să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan și să-l înlocuiască tot cu un liberal. Cel puțin acesta este varianta de lucru al acestei tabere.

Filialele și oamenii care îl susțin pe Thuma

Iată și oamenii care îi țin partea lui Thuma, președintele PNL Ilfov:

organizația Teleorman: Daniel Constantin, originar din Argeș, cu state vechi prin mai multe partide, numit recent la conducerea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), aflată în subordinea Guvernului. Cel mai probabil, va fi schimbat de la conducerea filialei locale din Teleorman după această numire.

Daniel Constantin, originar din Argeș, cu state vechi prin mai multe partide, numit recent la conducerea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), aflată în subordinea Guvernului. Cel mai probabil, va fi schimbat de la conducerea filialei locale din Teleorman după această numire. organizația Giurgiu : Toma Petcu, președinte CJ Giurgiu, vicepreședinte Regiunea Sud-Muntenia.

: Toma Petcu, președinte CJ Giurgiu, vicepreședinte Regiunea Sud-Muntenia. organizația Galați : George Scarlat, deputat, fost secretar de stat la Agricultură.

: George Scarlat, deputat, fost secretar de stat la Agricultură. organizația Brăila : Alexandru Popa, deputat, fermier implicat în mai multe scandaluri din agricultură.

: Alexandru Popa, deputat, fermier implicat în mai multe scandaluri din agricultură. organizația Gorj : Ion Iordache, deputat.

: Ion Iordache, deputat. organizația Călărași : Ciprian Pandea, deputat.

: Ciprian Pandea, deputat. și, bineînțeles, organizația Ilfov: filiala de aici își susține președintele, Hubert Thuma.

Tot de partea lui Thuma se află și lideri importanți ai partidului, chiar dacă nu beneficiază de susținerea totală a unor organizații:

Adrian-Ioan Veștea , prim-vicepreședinte PNL, președinte PNL Brașov, președinte CJ Brașov.

, prim-vicepreședinte PNL, președinte PNL Brașov, președinte CJ Brașov. Alina Gorghiu , deputat, fost președinte PNL, cunoscută ca fiind anti-Bolojan.

, deputat, fost președinte PNL, cunoscută ca fiind anti-Bolojan. Ștefan-Bucur Stoica, președinte PNL Dolj, deputat.

Rareș Bogdan, europarlamentar, care a avut un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan. „Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus el la finalul unei declarații în care a criticat deciziile guvernamentale ale prim-ministrului. Tot aici se află și liderii fostei conduceri – Nicolae Ciucă și Lucian Bode. Chiar dacă aceștia nu se mai implică activ, ei mai pot influența câteva organizații. Hubert Thuma nu ne-a răspuns nici la întrebarea dacă el consideră că o parte din liderii PNL care îl sprijină doresc doar să scape de datoriile pe care Bolojan îi obligă acum să le acopere din alte surse decât subvențiile de la stat.

Tabăra lui Ilie Bolojan

Dacă ne referim la membrii „radicali”, această tabără are mult mai puțini membri decât cea formată în jurul lui Thuma. Aici ar intra doar Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, Valeriu Iftime, președintele filialei Botoșani, și, desigur, organizația din Bihor. „Tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan nu este una foarte numeroasă. Președintele partidului beneficiază însă de suportul indecișilor, care nu vor să dea partidul pe mâna fostei conduceri, iar acesta este, pentru moment, avantajul premierului”, ne-a explicat un lider al unei organizații din sudul țării.

De altfel, conform surselor FANATIK, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, președinte PNL București, își calculează foarte atent mișcările. Acesta este „foarte grijuliu față de ceea ce se întâmplă cu Bucureștiul, de teama lui Hubert Thuma, care îi stă ca un ghimpe în coastă”. Primarul general nu a mai dorit schimbarea unor lideri de filiale de sector din București, așa cum își dorea, împreună cu Bolojan, imediat după alegerile de la finalul anului trecut. de FANATIK.

Tot în tabăra premierului se mai află alte două organizații, însă mai puțin radicale: Timiș și Cluj. Președintele PNL Timiș este Marilen Pirtea. Deputatul, , așa cum a anunțat FANATIK, este și consilier personal onorific al premierului.