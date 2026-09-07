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CSA Steaua are mari probleme în acest sezon din liga secundă, astfel că Daniel Oprița încearcă să schimbe strategia din mers. În acest sens, jucătorii David Barbu și Eric Călugărescu, împrumutați de Universitatea Craiova șa Steaua s-au întors deja în Oltenia.

Universitatea Craiova a chemat „la bază” doi jucători tineri și va încerca să le găsească noi echipe

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, cei doi fotbaliști ai Craiovei așteaptă noi semnale din partea conducerii, pentru a înțelege unde vor evolua în viitor. pentru a prinde mai multe meciuri, însă situația de la Steaua s-a schimbat dramatic din cauza rezultatelor slabe.

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David Barbu a comentat „mutarea” într-o reacție exclusivă pentru FANATIK. „Eu m-am întors deja la Craiova, mi-am terminat împrumutul la Steaua pe cale amiabilă. Deocamdată sunt la echipa a doua și am de gând să rămân la Craiova.

Eu cred că e mai bine așa pentru ambele părți. E o situație grea la Steaua, dar nu cred că echipa va retrograda”, a declarat fotbalistul pentru FANATIK.

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David Barbu și Eric Călugărescu se vor antrena cu echipa secundă a Universității Craiova, pentru moment

La Craiova, David Barbu va avea concurență acerbă pentru poziția de vârf, unde Assad Al-Hamlawi sau Steven Nsimba sunt deja certitudini. Mai mult, în benzi ar trebui să le ia fața unora ca Ștefan Baiaram sau David Matei, lucru greu de crezut.

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În condițiile în care pentru regula U21 există deja fotbaliști ca Luca Băsceanu sau Mihnea Rădulescu, rămâne de văzut unde va evolua David Barbu în viitor. Cât despre Eric Călugărescu, tânărul de 18 ani are șanse mari să fie împrumutat pe ultima sută de metri la o altă echipă unde ar avea șanse reale să strângă minute prețioase de joc.