O tânără a avut parte de un șoc când și-a vizitat bunica la spital. A găsit-o moartă, căzută între paturi

Tânăra Alexandra Iuliana Pădurariu a fost joia trecută, pe 11 ianuarie 2024, să-și viziteze bunica în vârstă de 75 de ani, care era internată la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, însă, când a intrat, a avut parte de un șoc.

În ce stare se afla bătrâna

Bătrâna a fost găsită de nepoată căzută între paturi, Fata a declarat pentru că asistentele medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași ar fi fost mai preocupate de aspectul manichiurii decât de bolnavi. Tânăra susține că n-ar mai fi intrat nimeni la bunica ei timp de câteva ore.

Nepoata femeii a mai spus pentru sursa citată că nu găsește nicio explicație despre cum starea bunicii sale s-a deteriorat dintr-odată, deoarece, înainte să o viziteze, a vorbit cu bătrâna la telefon și era coerentă.

„Am fost să o vizitez pe bunica mea joi, 11 ianuarie 2024, 15.30, la spital și am găsit-o căzută între paturi, era moartă, rece. Și au declarat-o moartă abia după o oră, la ora 16.30, dar ea era căzută jos, lângă pat, fără puls, de când am ajuns eu la spital. De la ora 14.00, de când s-a făcut schimbul de tură, eu bag mâna în foc că nu a mai mers nicio asistentă la ea.

La ora 11.00, mi s-a spus că are TBC și, dacă tratamentul nu dă rezultate, o vor muta la Terapie Intensivă. La ora 11.00, am discutat cu dânsa, era totul bine, a vorbit, a spus că a fost la baie, că s-a deplasat. Probabil și acum a vrut ori să meargă la baie, ori se simțea rău și a vrut să ceară ajutorul, dar nu a mai ajuns. Când am ajuns eu la spital, asistentele vorbeau pe hol despre ce model să-și facă manichiura, habar nu aveau că bunica a căzut din pat”, a declarat Alexandra Iuliana Pădurariu, nepoata bătrânei pentru BZI.ro

de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași au încercat mai bine de o oră să o resusciteze pe femeie, dar a fost declarat decesul.

Anchetă demarată de spital

Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași a început o anchetă internă pentru a stabili cu exactitate cum a murit femeia de 75 de ani.

„Oricât de mult ne dorim să ajutăm pacienții care se adresează spitalului nostru, din păcate, parcursul medical al fiecărui caz nu depinde doar de priceperea și implicarea personalului medical. Am credința că pacienta despre care vorbim a beneficiat de tot ceea ce poate oferi medicina la acest moment.

Este un eveniment deosebit pe care spitalul îl analizează conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. Pentru stabilirea tuturor aspectelor în care s-a petrecut acest incident, colaboram cu toate instituțiile abilitate în acest sens”, a transmis dr. Radu Crișan-Dabija, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași.