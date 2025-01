O tânără a avut un șoc în momentul în care a primit pozele de la nuntă. Ce s-a întâmplat: „Mă simt trădată”

O tânără care s-a căsătorit recent a avut o surpriză neplăcută atunci când a primit pozele de la nuntă. Aștepta cu nerăbdare să le răsfoiască, dar zâmbetul i s-a șters de pe chip în momentul în care a observat acest detaliu.

De ce nu suportă o mireasă care s-a căsătorit recent să-și privească pozele de la nuntă

Încă din copilărie, multe femei își imaginează plin de eleganță și fericire. Este un eveniment pe care îl planifică cu atenție, investind timp, energie și emoție pentru ca fiecare detaliu să fie exact cum și-au dorit. Alegerea rochiei, decorurile, muzica și meniul sunt toate parte din visul lor de a avea o nuntă perfectă.

ADVERTISEMENT

Totuși, viața are propriul său mod de a interveni, iar uneori apar Fie că este vorba de o schimbare bruscă a vremii, un detaliu logistic scăpat din vedere sau o problemă personală, aceste evenimente neașteptate pot pune la încercare calmul și fericirea miresei

Alteori, problemele se lasă observate abia mai târziu, așa cum a remarcat o tânără care s-a căsătorit recent. Într-o postare , ea a mărturisit că a avut un adevărat șoc atunci când a primit pozele de la nuntă.

ADVERTISEMENT

„Nici măcar nu pot să mă uit la poze fără să mă supăr”, a scris ea în mediul online. Toată drama a început, conform autoarei postării, după ce și-a comandat o mărime nepotrivită pentru rochie, sfătuită fiind de reprezentanții magazinului.

„Rochia de mireasă a fost comandată cu trei numere mai mari decât port de obicei și am fost asigurată că este complet normal. Când a ajuns, pur și simplu înotam în ea și nu slăbisem deloc. Am bust generos, dar partea de sus nici măcar nu-mi atingea corpul. Din nou, am fost asigurată de reprezentanții magazinului că aceasta este măsura standard înainte de ajustări”, a explicat mireasa.

ADVERTISEMENT

Ce a deranjat-o, de fapt, atunci când a văzut fotografiile

După modificări, rochia tot nu era perfectă, dar tânăra nu a analizat fiecare detaliu. Astfel că, în ziua cea mare, a avut o surpriză nu tocmai plăcută. „Am îmbrăcat rochia, m-am uitat în jos, am observat un mic gol și mi-am văzut clar sutienul.

Le-am întrebat pe domnișoarele de onoare dacă observau și ele acest lucru, iar ele au spus că nu, așa că m-am bazat pe ele și am mers mai departe. Am avut o zi incredibilă”, a povestit ea.

ADVERTISEMENT

Dar atunci când a primit pozele de la nuntă, a observat că sutienul era vizibil în fiecare dintre acestea. „Am primit pozele și nimic nu a mai fost la fel. De fapt acum detest felul în care a arătat rochia mea de mireasă. Detest că am pierdut atâția bani pe modificări și sunt dezamăgită că nimeni nu mi-a spus nimic, că am fost nevoită să aflu din poze.

Mă simt stânjenită și mi se pare că o zi atât de frumoasă a fost umbrită de un astfel de detaliu. Mă simt cumva trădată de oamenii din jurul meu”, a completat femeia.