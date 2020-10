Drama bolnavilor de cancer a fost intensificată în pandemie, iar noul coronavirus a schimbat radical activitatea spitalelor care nu tratează Covid-19. Bolnavii de cancer sunt cei mai afectați în această perioadă, de vreme ce diagnosticul întârzie, iar tratamentele și intervențiile chirurgicale sunt amânate.

Pacienții bolnavi de cancer din toată lumea au fost abandonați, spitalele fiind nevoite să elibereze paturile pentru a face loc celor care suferă de coronavirus. În Marea Britanie, cetățenii vor să tragă un semnal de alarmă, Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie fiind acuzat că nu acordă suficientă atenție bolnavilor de cancer.

O tânără a murit după ce i-a fost întreruptă chimioterapia din cauza pandemiei de Covid

În vârstă de doar 31 de ani și mamă a unui băiețel de 6 ani, Kelly Smith a fost nevoită să renunțe la viitorul ei din cauza pandemiei de coronavirus. Conform Daily Mail, Tânăra era cosmeticiană și suferea de cancer intestinal, iar doar chimioterapia o mai putea ajuta în lupta ei cu boala necruțătoare.

În martie, Kelly Smith a fost anunțată de către medici că chimioterapia ei va fi întreruptă timp de trei luni, din cauza crizei mondiale declanșate de Covid-19, spitalele fiind nevoite să elibereze paturile pentru pacienții diagnosticați cu coronavirus. Ulterior, cancerul tinerei s-a răspândit, iar aceasta a murit pe 13 iunie.

Din păcate, cazul domnișoarei Smith nu este singular, mii de pacienți de cancer fiind abandonați din cauza virusului. În timp ce multe persoane au avut diagnosticul întârziat, altele, în special cei cu cancer secundar, cum a fost cazul lui Kelly Smith, au ratat procedurile pe care se bazau, nemaiputând fi tratați pentru a câștiga mai mult timp în fața bolii. Astfel, mulți oameni au fost nevoiți să se confrunte cu durate de viață reduse.

Organizațiile caritabile estimează că, în viitor, până la 35.000 de decese suplimentare vor fi cauzate de cancer din cauza pandemiei. În timp ce Marea Britanie se află sub amenințarea unui alt val pandemic, medicii, militanții și parlamentarii cer Guvernului să acorde importanță cazurilor de cancer din țară.

Beth Purvis, în vârstă de 41 de ani, este o mamă de doi copii, al cărei cancer pulmonar s-a răspândit în creier după ce operația a fost anulată. Doamnei Purvis i se programase să i se îndepărteze o tumoare din plămânul drept pe 25 martie, dar a fost anulată din cauza pandemiei. Beth Purvis a spus că NHS ar trebui să acorde atenție tuturor, nu doar pacienților Covid.

„Prognosticul meu nu este bun. Probabil că mai am patru luni până la un an de trăit. Am fost devastată, am izbucnit în plâns. Este o operație critică, deoarece ar putea să-mi câștige timp. Nu voi ști niciodată dacă acea operație mi-ar fi putut salva viața. S-ar putea să fi făcut. Dar a fost anulat și apoi am aflat la sfârșitul lunii mai că s-a răspândit în creierul meu. În acel moment, am înțeles de ce spitalul trebuie să elibereze paturi. Dar asta nu mi-a ușurat situația. Mesajul meu către Serviciul de Sănătate este să încerce să nu se concentreze doar pe Covid.”, a declarat Beth Purvis, asistentă juridică din Essex.

Maxine Smith este o tânără care era foarte nerăbdătoare să se mărite cu logodnicul ei, Mike Peacock. Domnișoara Smith, în vârstă de 32 de ani, este mamă a doi copii și a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în urmă cu doi ani. Aceasta se afla în mijlocul ședințelor de chimioterapie, când țara a fost blocată în martie. Fosta coafeză a terminat tratamentul și a fost declarată sănătoasă, dar, luna trecută, Maxine a descoperit că boala a revenit.

„Totul a fost pus în așteptare din cauza virusului dar cancerul mi-a mâncat corpul. Acum am patru tumori. Amânarea i-a permis cancerului să progreseze și mi-a furat timp prețios. Vreau doar să-mi văd copiii prin școală, vreau doar mai mult timp. Încă lucrez, îmi plătesc impozitele, dar am fost abandonată când a apărut coronavirus. Nu am fost niciodată atât de dezgustată în toată viața mea”, a spus tânăra indignată.