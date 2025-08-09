O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat în Sicilia

O tânără a decis să își schimbe radical viața și a cumpărat un conac cu 17 camere. Deși vorbim despre o locuință somptuoasă, prețul ei a fost mai mic decât al unei mașini. Iată cum a devenit Sicilia „acasă” pentru o canadiancă!

Câți bani a dat o tânără pe un conac cu 17 camere din Sicilia

În ultimii ani, casele la preț de chilipir au determinat mii de persoane să înceapă un nou capitol în viața lor. Unele dintre ele au lăsat totul în spate și s-au mutat la mii de kilometri distanță de locul lor natal. Este și cazul lui Kiki Leigh, care a dat Canada pe Sicilia.

Kiki Leigh poate spune că a tras lozul câștigător. Tânăra a cumpărat cu doar 27.000 de mii de euro. Chiar dacă pare ireal, Kiki a intrat în posesia locuinței de vis plătind un preț mai mic decât al unei mașini noi.

Kiki Leigh este activă în mediul online, acolo unde postează întregul . Fiind vorba despre un conac atât de ieftin, era de așteptat că va fi nevoie de investiții pentru renovare și recondiționare.

Chiar dacă poate părea un proces anevoios, canadianca se bucură din plin de fiecare etapă. Pe TikTok, Kiki a povestit că a dat jos pereții din unele camere pentru a le putea transforma în dormitoare, bucătărie, bibliotecă și baie.

„17 camere. 27.000 euro. 4 luni de muncă. Nu e gata. Nici măcar aproape, dar visul începe să prindă contur.”, a spus Kiki pe TikTok.

Canadianca se va stabili în Italia după ce vor fi finalizate lucrările de renovare

Canadianca susține că se simte foarte bine în Italia. Sicilia, zona în care se află conacul ei, este locuită de mulți străini, astfel că nu i-a fost deloc greu să se adapteze. Ba mai mult, faptul că nu a avut nevoie de cetățenie pentru a cumpăra conacul a fost o adevărată eliberare pentru ea.

Kiki Leigh lucrează remote, în domeniul modei, ceea ce îi oferă flexibilitate. Momentan, canadianca nu s-a stabilit în Sicilia, însă o va face de îndată ce renovările conacului vor fi finalizate. Pentru asta, a decis să lucreze cu un arhitect, care știe să valorifice farmecul fiecărei încăperi.

„Am un arhitect care se ocupă de toate actele pentru mine. L-am cunoscut prima dată în oraș. Sunt foarte mulțumită de munca lui.”, a spus Kiki, pe TikTok.

Kiki nu a fost deloc speriată de ideea de a se muta într-un loc în care nu cunoaște pe nimeni. Din contră, a luat totul ca pe o provocare și este convinsă că acest capitol nou este fix ceea ce avea nevoie.

Până acum, tânăra originară din Canada a locuit în Los Angeles, însă a povestit că s-a săturat de costurile ridicate. Întâmplător, a descoperit Mussomeli, orașul din Sicilia care a cucerit-o instant și care are case de vânzare la prețuri foarte mici.

Kiki Leigh: „ Am cumpărat o casă veche, prăbușită, doar cu sentimentul că asta e ceea ce trebuie să fac”

Kiki Leigh a spus că a renunțat demult la ideea de a avea casa visurilor în America sau în Canada, tocmai din cauza prețurilor piperate. În timp ce peste ocean ar fi plătit mai bine de jumătate de milion de euro pentru o locuință, în Italia, Kiki a intrat în posesia unei adevărate file de istorie, fără să plătească o avere pentru ea.

„Aceasta este o casă istorică, un fel de loc care dezvăluie surprize după fiecare perete. Pentru mine, nu e doar o casă, e o experiență, un proiect artistic, un punct de plecare pentru viitorul meu și o modalitate de a trăi viața puțin diferit. Sunt mai mult decât mulțumită de investiție.”, a mai spus tânăra.

Kiki Leight are de gând să își pună amprenta asupra conacului, astfel ca va îmbina elementele vechi cu cele noi. Tânăra vrea să construiască un spa cu jacuzzi și saună, dar și un bar. Până acum, aceasta a investit 50.000 de euro în renovarea conacului vechi de 600 de ani și estimează că investiția totală va fi de 140.000 de euro.