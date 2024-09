O tânără de 16 ani a făcut ravagii pe străzile din Sectorul 3. Aceasta a lovit șase mașini încercând să fugă de polițiști

Dezastru produs de o minoră duminică noapte spre luni dimineață pe Aleea Școlarilor din Sectorul 3 al Capitalei. Adolescenta de numai 16, desigur

O minoră de 16 a distrus șase mașini

Se pare că tânăra nu a vrut să oprească la semnalele poliţiştilor și a început să fugă de aceștia pe străzi. A accelerat din ce în ce mai tare până când a intrat pe o stradă unde s-a produs impactul.

ADVERTISEMENT

„La data de 23 septembrie 2024, în jurul orei 01.40, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, pe o stradă din Sectorul 3.

Întrucât șoferul autoturismului a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea, polițiștii din cadrul subunității au pornit în urmărirea acestuia, folosind semnalele acustice și luminoase. Ulterior, șoferul a intrat în coliziune cu cinci autoturisme parcate regulamentar”, a transmis DGPMB.

ADVERTISEMENT

Oricât a încercat să scape, polițiștii s-au ținut pe urmele ei și atunci când ea a pierdut controlul și s-a oprit în cele șase mașini ea a fost imobilizată imediat. Din fericire, nu au existat victime, dar pagubele materiale sunt uriaşe.

Anchetă după ce o minoră a condus fără permis

Poliţiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs întregul incident și

ADVERTISEMENT

„Persoană în cauză a fost testată cu aparatul etilotest, dar și cu aparatul Drugtest, rezultatele fiind negative. Tânăra a fost condusă la sediul subunității de Poliție, ulterior fiind condusă la Biroul Accidente Ușoare Sector 3.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, fără a deține permis de conducere”, se mai arată în comunicatul poliției.

ADVERTISEMENT

De asemenea, câțiva oameni din zonă spun că au auzit zgomote puternice și s-au speriat. Unii au menționat și că tânăra ar fi avut viteză când a intrat în toate autoturismele parcate.

„- Am sărit din pat. Zgomotul, impactul m-au sculat din pat. Ca un resort am sărit. Şi pe urmă am văzut dezastrul de la balcon. O puştoacă de 17 ani, nu era băută sau ceva, urmărită de poliţie. A fugit de poliţie, da.

– Eram sus în apartament şi am auzit o buşitură. Am maşina parcată la 10 metri şi am zis să nu fie la mine. Am venit, am coborât şi o fată de 15 sau 17 ani a pierdut controlul şi a intrat în tot ce se vede aici. Fugea de poliţie.

– A făcut daună totală 6 maşini. A lovit 6 maşini. Viteză, maşină puternică”, au spus câțiva martori pentru Antena 3 CNN.