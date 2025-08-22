O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul

Cancerul cunoscut sub denumirea științifică de tumoare malignă apare la vârste tot mai fragede. O tânără de numai 24 ani a aflat că are neoplasm malign la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii la care a mers i-au confirmat diagnosticul neplăcut.

O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv

Alexis Klimpl din San Diego, California, a trecut prin clipe de coșmar când a descoperit boala cu care se confruntă. A aflat că are triplu pozitiv, în ciuda faptului că are numai 24 de ani. Femeia a rămas șocată când a primit vestea.

Medicii i-au confirmat boala când deja era în stadiul 2. Ceea ce inițial părea un simplu chist s-a dovedit a fi o tumoră. A crezut că este un nodul de mărimea unui strugure, însă analizele au venit cu o concluzie neașteptată.

Tânăra a depistat că are cancer, dar a încercat să se convingă că nu este așa. Instincul i-a spus imediat că trebuie să se pregătească pentru ce este mai rău, cu toate că nimeni din familia sa nu avusese vreodată această boală.

„Am crezut că sunt prea tânără ca să am cancer. Când am fost diagnosticată medicii nu știau cum s-a întâmplat. Au spus că este rar la vârsta mea. Mama mea a cedat”, a povestit tânăra de 24 de ani, conform .

„Văzându-i fața… nu voi uita niciodată acea imagine”, a mai spus Alexis Klimpl, mai arată sursa menționată. Ulterior, femeia a făcut șase runde de chimioterapie pe parcursul a aproape cinci luni. Din ianuarie 2025 este în remisie.

Efectele negative ale chimioterapiei

Alexis Klimpl a dezvăluit într-o filmare de pe social media cum i s-a schimbat viața după cancer. A vorbit deschis despre efectele negative ale chimioterapiei. În primul rând, a fost nevoită să-și congeleze ovulele pentru a avea șansa să devină mamă.

În al doilea rând, a recurs la o dublă mastectomie. A recurs la acest pas cu toate că testele genetice nu arătau niciun risc ereditar de cancer. Ulterior, a decis să facă o reconstrucție mamară despre care a oferit detalii pe Intagram.

„Nu pot avea copii încă 10 ani din cauza medicamentelor pe care le iau. Niciodată nu am crezut că voi fi la menopauză la 25 de ani”, a mărturisit tânăra la un an de când a aflat despre cancer.

„Am 10 până la 15 bufeuri pe zi, transpirații nocturne, cădere continuă a părului, uscăciune vaginală și schimbări de dispoziție”, a completat Alexis, care ia mai multe pastile pentru a reduce riscul de recidivă a cancerului la sân.

Cancerul și menopauza

În altă ordine de idei, majoritatea femeilor încep tranziția menopauzei între 45 și 55 de ani. Simptomele durează de cele mai multe ori câțiva ani. Cancerul de sân este, în general, asociat cu femeile mai în vârstă după cum arată numeroase studii.

Societatea Americană de Cancer raportează că vârsta medie la momentul diagnosticării este de 62 de ani. Cu toate acestea, mai puțin frecvent, un procent mic de astfel de cazuri de boală apare la femeile care au sub 45 de ani.

Așa se face că tratamentele pentru cancer, cum ar fi chimioterapia sau radioterapia, pot induce menopauza prematură. De asemenea, acestea pot afecta funcția ovariană, care are simptome similare cu ale menopauzei.

Ce schimbări a adus cancerul pentru tânără

Tânăra a simțit că este invincibilă înainte să descopere că are cancer la sân. Pentru că a fost diagnosticată la o vârstă foarte fragedă a trebuit să schimbe felul în care vede viața și implicit, viitorul. Din fericire, a avut aproape familia și prietenii.

Persoanele dragi s-au comportat exemplar și au susținut-o la fiecare pas. Au sprijinit-o și toți au fost uniți în această încercare peste care a trecut cu bine. Astfel, a realizat cât de mult contează felul în care ceilalți te sprijină la greu.

„Mi-am dat seama că adesea nu știm cum să fim acolo pentru ceilalți atunci când încercăm doar să ne menținem uniți. În sfârșit, am ajuns într-o etapă în care simt că totul e în urmă.

Mă întorc la viața mea, dar e ciudat. Am crezut că auzind cuvintele «fără cancer» îmi va aduce o ușurare instantanee, că va fi momentul în care stresul va dispărea. Dar nu a fost așa.

Recuperarea este mai complexă decât mă așteptam”, a subliniat care a aflat că are cancer de sân triplu pozitiv la doar 24 de ani.