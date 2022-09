O tânără din România a dat lovitura cu o afacere. Prepară ceva care costă 240 de lei, kilogramul: ”Avem foarte multe comenzi”

Totul a pornit de la pasiunea pentru ciocolată a celor doi. Inițial, când s-a apucat să prepare deliciosul desert pentru familie și cunoscuți, Eszter Balint nu s-a gândit că va face o afacere din această activitate.

Ciocolată de calitate, made in România

Și totuși, rezultatele sub așteptări au convins-o să acorde o atenție deosebită acestui domeniu. Astfel s-a înscris la cursuri dedicate celor care doreau să învețe secretele ciocolatei.

Rețeta bunicii nu avusese succes, așa că aceasta a fost soluția ideală. La final a decis și să își urmeze pasiunea. Conform , firma ei s-a impus repede pe piața de profil datorită calității produselor și așa s-a ajuns la livrări în zeci de magazine.

Rezultatele financiare au fost mulțumitoare. În 2019, de aproape 50.000 de euro. “Noi am pornit de la zero cu ajutorul unui start-up și am început să facem ciocolată pentru evenimente.

Dar când a venit pandemia, a trebuit să împachetăm pralinele și să mergem în magazine. Avem foarte multe comenzi și încercăm să le onorăm pe toate“, a declarat Eszter Balint.

Investiție de aproape 50.000 de euro

Desigur, a fost nevoie de o investiție la început. Prima oară au fost cheltuiți banii pentru dotarea laboratorului de ciocolată: 34.000 de euro. Un prieten care a crezut în această idee de afacere a mai investit încă 15.000 de euro pentru înființarea și amenajarea punctului de lucru.

“Cel mai important pentru noi este că am început să folosim ingredientele locale în aceste tehnologii moderne, ca să schimbăm gusturile obişnuite cu cele locale: cu pălincă, mentă, sare din Praid, fructe locale.

Aşa, produsele devin autentice. Asta am vrea, în general“, a declarat Burjan Zsolt. Bomboanele de ciocolată pe care le produce firma celor doi tineri antreprenori le-au adus premiul pentru cea mai bună ciocolată artizanală a județului Harghita.

240 de lei. Atât de mult poate costa un kilogram de bomboane făcute de Eszter Balint. Totuși, prețurile sunt făcute pentru toate buzunarele. Pot fi cumpărate și bomboane care costă între 32 și 60 de lei, kilogramul