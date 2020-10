O tânără infectată cu COVID-19 descrie calvarul trăit în spitalul din Constanța: „Pacienții îmi spuneau să fug”

De parcă infecția cu virusul SARS-COV-2 nu ar fi un necaz suficient de mare, pacienții trebuie să suporte neglijența de care dau dovadă medicii și asistentele din unele spitale destinate tratării acestei boli. A simțit-o pe propria piele Lili Militaru, o tânără care descrie în așa numitul „Jurnal de COVID” publicat pe rețelele de socializare întregul calvar din Spitalul de Boli Infecţioase Constanța, unde este internată.

Totul a început în cursul zilei de miercuri, 7 octombrie, când absența gustului și mirosului, simptome specifice noului tip de coronavirus, au determinat-o să se testeze. 24 de ore mai târziu, rezultatul avea să-i confirme bănuielile, așa că a luat legătura cu autoritățile.

După o așteptare care părea să nu se mai termine, a fost preluată de ambulanță și a ajuns în unitatea sanitară, optimistă că va depăși cât de curând această cumpănă. Nu s-a gândit nicio clipă că adevăratul coșmar abia acum avea să înceapă.

O tânără din Constanța s-a luptat cu o „boală” mai gravă decât COVID-19: neglijența personalului medical

„Nu am avut temperatură, nu nas înfundat, nu durere în gât, nu tuse, nu gât roșu, nimic…doar o durere de cap. Am început să miros prin casă Domestos, oțet și nimic…nu simțeam nimic și nici acum nu simt.

M-am programat dimineaţă, a doua zi, 8 octombrie, la prima oră pentru test Covid la Regina Maria. Vineri am primit rezultatul la test, nu aveam nicio îndoială că nu o să fie așa… Pozitiv! Chiar mă întrebam…ce mă fac dacă iese Negativ?

Am înţeles că mi se coagulează sângele, mi-am făcut un anticoagulant în abdomen şi am continuat să aştept salvarea. Noaptea a fost foarte lungă……Duminică dimineaţa m-au sunat de la salvare la ora 8. M-au întrebat dacă merg la spital sau nu şi le-am spus că da….trebuie să mă vadă un medic.

M-a luat în primire o asistentă, multe formulare, mi-a spus care este numărul camerei unde trebuie să stau şi a plecat. Astfel, am rămas cu bagajul la intrare, în clădire şi cu pacienţi care se plimbau pe lângă mine şi îmi spuneau să plec, să fug, să nu mai stau….

Eu tot nu înţelegeam ce mi se întâmplă şi mă tot uitam după un medic. Am fost oprită pentru o radiografie şi am urcat în cameră. Când am înţeles că nu o să apară prea curând un medic, mi-am scos iar din geantă un anticoagulant şi mi l-am făcut în burtă. Am înţeles că am nevoie de anticoagulant la fel ca de aer.

Oare cu cât mai expus se poate să fii aici pe secţie îmbrăcat în costum, faţă de momentul când mergi pe stradă după programul de muncă, sau în supermarket, sau faţă de momentul când te întâlneşti acasă cu membrii familiei?

Nu mă consultă fizic niciun medic, în continuare. La ora 17, pentru că trec aproape 24 de ore de când mi-am făcut un anticoagulant, iar simt cum mi se coagulează sângele, sun la asistente, le anunţ că am nevoie de injecţie, dar…….ghinion, medicamentele se administrează în intervalul orar 20-22, nu se poate mai devreme…..

Aşa că îmi fac iar o injecţie pe care o am de rezervă în geantă…. Mi-au fost făcute analizele astăzi, abia aştept mâine să mi le citească un medic prin telefon şi ulterior plec acasă cu semnătură pe proprie răspundere”, a scris tânăra pe contul său de Facebook.