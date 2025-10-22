„Sosia” Simonei Halep a renunțat la cetățenia rusă pe ascuns: „Sunt mai mult decât încântată”. Ce țară va reprezenta în circuitul WTA

ADVERTISEMENT

Maria Timofeeva este o tânără jucătoare profesionistă de tenis. Sportiva de 21 de ani, aflată pe locul 146 la nivel mondial, și-a schimbat cetățenia pe ascuns. Aceasta a urmat exemplul unei alte sportive și nu a stat pe gânduri.

Maria Timofeeva a renunțat la cetățenia rusă

Fanii sportului alb au fost luați prin surprindere de o vește neașteptată. O cunoscută jucătoare de tenis a renunțat la cetățenie în favoarea alteia fără să spună acest lucru. Maria Timofeeva nu spus nimic înainte să facă acest pas.

Sportiva din Uzbekistan, dar născută în Rusia, calcă pe urmele unei alte sportive de renume. Astfel, a luat exemplu de la cea mai importantă tenismenă din Rusia în clasamentul WTA. Concret, este vorba de Daria Kasatkina.

Schimbarea de cetățenie Dariei Kasatkina a avut loc în acest sezon când a trecut de la cea rusă la cea australiană. Prin urmare, colega sa de competiție, în vârstă de 21 de ani, a decis că este momentul oportun pentru a face același demers.

Maria Timofeeva va evolua de acum înainte sub steagul Uzbekistanului. Anunțul a fost făcut pe 21 octombrie 2025, sportiva subliniind că va reprezenta această țară în toate competițiile profesionale de tenis.

Printre jucătoarele care și-au schimbat cetățenia de-a lungul anilor se numără Elina Avanesyan (Armenia), Varvara Gracheva, Ksenia Efremova (Franța), Yulia Putintseva și Elena Rybakina (Kazahstan).

De ce a renunțat Maria Timofeeva la cetățenia rusă

Maria Timofeeva a dezvăluit care este motivul pentru care a renunțat la cetățenia rusă. a luat această decizie în contextul valului de nemulțumire al sportivilor ruși, generat de războiul din Ucraina.

Având în vedere această situație, sportiva a anunțat că va reprezenta Uzbekistanul chiar din perioada imediat următoare. Schimbarea a fost deja consemnată de site-ul oficial al Asociației Tenisului Feminin (WTA).

„Am onoarea să vă anunț oficial că tocmai am obținut cetățenia uzbekă și că, începând de astăzi, voi reprezenta cu mândrie Uzbekistanul. Sunt mai mult decât încântată să încep acest nou capitol din viața mea.

Abia aștept să joc primul meu meci ca jucătoare uzbekă. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul extraordinar”, a transmis jucătoarea în vârstă de 21 de ani, conform .

Maria Timofeeva, comparată de fani cu Simona Halep

Maria Timofeeva a impresionat la Australian Open 2024. Jucătoarea aflată în prezent pe locul 146 WTA a atins optimile de finală la Antipozi, fiind eliminată de Marta Kostyuk din Ucraina. Fanii au fost cu ochii pe jucătoarea născută în Uzbekistan și au asemănat-o cu Simona Halep.

Fanii tenisului au asemănat-o pe Timofeeva cu marea campioană a României atât ca stil de joc, cât și ca fizic. Venită din calificări, Timofeeva a ajuns până în optimi anul trecut la Australian Open.

Maria Timofeeva, considerată o viitoare stea a tenisului

Maria Timofeeva este una dintre cele mai tinere jucătoare profesioniste de tenis. Până în momentul de față a adunat aproximativ 796.826 de dolari din sport. La US Open 2023, a început un canal de vlog pe YouTube, intitulat „Kiss My Ace”.

Filmările aveau loc alături de prietena și jucătoarea de tenis Ekaterina Kazionova. Vlogul a fost inspirat de cel realizat de . În prezent, tenismena de 21 de ani este considerată o viitoare stea a sportului alb.

În altă ordine de idei, tânăra participă la turneul WTA 125 din Rovereto, Italia. Maria Timofeeva o va înfrunta pe Tyra Caterina Grant, o jucătoare de origine americană.