O tânără se luptă cu propriul tată, pentru că nu o lasă să moară. Drama care a ajuns până la CEDO împarte lumea în două

O decizie dată de Strasbourg a căzut ca un trăsnet peste un caz care, de mai bine de un an și jumătate, ține o tânără din Spania în tensiune. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a refuzat să oprească eutanasia Noeliei, o fată de doar 26 de ani care trăiește într-un coșmar fără ieșire și care, de luni întregi, cere insistent dreptul la o moarte demnă. Este un verdict care nu închide însă definitiv cazul, dar care schimbă radical raportul de forțe într-o dramă umană profundă, în care dorința unei fete care nu mai suportă durerea se lovește de opoziția propriului tată.

Cazul Noelia a tulburat opinia publică din Spania. Medicii i-au aprobat dorința de a muri, dar tatăl ei și o asociație s-au opus în permanență

Hotărârea instanței europene vine după ce tatăl fetei, sprijinit de o asociație ultracatolică de avocați, a încercat cu orice preț să blocheze procedura. Deși toate instanțele din Spania, precum și instituțiile medicale, au validat decizia Noeliei, tatăl ei nu a renunțat. A contestat, a făcut o serie de apeluri și a mers până la tribunalul european pentru a opri ceea ce el consideră o tragedie ireversibilă, notează care citează o serie de publicații spaniole.

Pentru Noelia, fiecare zi de așteptare a fost o povară în plus. Starea ei s-a deteriorat vizibil în ultimele luni, nu doar din cauza suferințelor fizice, ci și a presiunii psihice generate de un proces care pare interminabil. Autoritățile sanitare din Cataluña au pregătit deja totul: există medic desemnat, procedura este cât se poate de clară, iar legea îi recunoaște dreptul. În spatele acestei decizii se ascunde o poveste cutremurătoare.

În 2022, tânăra s-a aruncat de la etajul cinci al unei clădiri, după ce fusese abuzată de mai multe ori

Necazul medical s-a declanșat în urmă cu aproape patru ani, pe 4 octombrie 2022. În acea zi, tânăra a făcut un gest extrem: s-a aruncat de la etajul cinci după ce a fost victima unei agresiuni sexuale multiple. Nu a murit; a supraviețuit, însă viața ei s-a transformat într-un calvar. Impactul i-a provocat o leziune medulară completă, astfel că a rămas paraplegică, fără capacitatea de a-și mai mișca picioarele.

Din acel moment trăiește într-un scaun cu rotile și e dependentă de îngrijire permanentă, cu dureri neuropatice intense și cu o incontinență care o obligă la proceduri medicale invazive la fiecare șase ore. Diagnosticul medicilor a fost unul clar: o stare critică fără posibilitatea de recuperare. Drama Noeliei nu a început, însă, atunci. Încă din adolescență, viața ei a fost o continuă luptă.

Diagnosticată din adolescență cu probleme de sănătate mintală

A fost crescută în centre de plasament după ce autoritățile le-au retras părinților custodia. mintală au început devreme, fiind diagnosticată cu tulburare de personalitate borderline și, înainte de tragedia din 2022, încercase de mai multe ori să își ia viața.

După acel accident, a stat opt luni internată între spitale și diferite centre de recuperare. Acolo, între durere, resemnare și câteva momente de luciditate, a început să vorbească despre dorința de a muri. nu i-au ignorat declarațiile, dar au ales să aștepte. Au vrut să fie siguri că nu este doar o reacție de moment, o consecință a traumei recente. Au decis, așadar, să observe evoluția ei timp de un an.

Cu câteva ore înainte să înceapă procedura de eutanasie, tatăl ei biologic a blocat totul, venind cu documente care arătau că nu era aptă să decidă

În aprilie 2024, la un an și patru luni după accident, tânăra a făcut oficial primul pas: a depus cererea pentru eutanasie. A urmat un proces riguros, cu evaluări medicale, psihologice și juridice. A trecut prin interviuri, divers expertize și prin filtrele unei legislații considerate printre cele mai stricte din Europa.

Concluzia a fost că Noelia era în deplinătatea facultăților mintale, știind exact ce își dorește. Nu era o decizie impulsivă, ci una pe care a cântărit-o atent de-a lungul timpului. În iulie 2024, o comisie formată din medici din Cataluña (plus experți juriști și specialiști în bioetică) a aprobat în unanimitate solicitarea ei. 19 membri au votat în favoarea dorinței sale, mai precis. Exact când suferința avea să ia sfârșit, a apărut o nouă lovitură pentru Noelia.

Cu doar câteva ore înainte ca procedura să înceapă, într-o zi de august 2024, instanța a suspendat eutanasia la cererea tatălui. A fost începutul unei bătălii juridice dure, în care fiecare decizie favorabilă Noeliei era imediat contestată. Tatăl a susținut constant că fiica lui nu era capabilă să decidă, nefiind în deplinătatea facultăților mintale, contrazicând toate expertizele doctorilor. A invocat problemele ei psihice, a cerut tratament și sprijin, a acuzat sistemul că grăbește o decizie ireversibilă. În paralel, organizația i-a acuzat pe evaluatori de fals în acte și conflict de interese.

Noelia ar fi fost forțată să semneze că refuză eutanasia

În tot acest timp, Noelia nu și-a schimbat hotărârea, ba chiar a povestit episoade care au șocat opinia publică. Într-o noapte, două persoane dintr-o comunitate religioasă au intrat în camera ei fără acord și au determinat-o, în timp ce era aproape adormită, să scrie o notă prin care cerea amânarea procedurii. Ulterior, tânăra a explicat că nu știe ce scrie, că a fost presată și că singurul ei gând era să fie lăsată în pace.

La audierea desfășurată cu ușile închise, pentru a-i proteja intimitatea, Noelia a vorbit și despre presiunile constante care au venit din partea unor persoane din anturajul ei. A descris cum camera îi era umplută de tot felul de simboluri religioase, cum era împinsă să renunțe la decizia ei.

În martie 2025, la unul din procese, o judecătoare i-a dat dreptate. A stabilit că tatăl nu are legitimitatea de a decide în locul ei. Relația lor nu era suficient de apropiată pentru a justifica intervenția, dat fiind că fata crescuse o bună parte din copilărie în centre de plasament. După mai multe înfățișări în instanță, Noelia a câștigat și după ce s-a ajuns la forul juridic european.

Hotărârea judecătorilor de la Strasbourg nu închide dosarul definitiv

Doar că… refuzul Tribunalului European de a suspenda procedura nu înseamnă că dosarul este închis definitiv. Organizația care îl reprezintă pe tatăl tinerei insistă cu faptul că fondul cauzei nu a fost încă analizat și lupta continuă. Ba mai mult, avertizează asupra unor consecințe juridice grave pentru statul spaniol dacă eutanasia va fi dusă la capăt.

Cazul Noeliei nu este doar o dramă personală. Este și o oglindă a unei dezbateri mult mai ample, care traversează întreaga Europă: unde se termină dreptul la viață și unde începe dreptul la moarte? Datele oficiale din Spania arată că fenomenul eutanasiei este în creștere. În 2024, au fost înregistrate 929 de solicitări, dintre care 426 au fost aprobate și finalizate. Cifrele ascund și realități dure: 308 persoane au murit înainte ca cererea lor să fie procesată complet. Altele 141 au fost respinse pentru că nu îndeplineau criteriile. 54 de persoane s-au răzgândit pe parcurs.

Majoritatea celor care solicită eutanasia au peste 60 de ani, iar cele mai frecvente boli sunt cele neurologice și oncologice. Cazul Noeliei iese din tipar, fiind o pacientă extrem de tânără, însă suferința nu ține cont de vârstă. Durata medie a procedurii depășește adesea limitele prevăzute de lege. De la cerere până la aprobare pot trece aproape două luni, iar până la aplicarea efectivă peste 80 de zile. Spania a legalizat eutanasia umană în anul 2021, iar în primii trei ani au fost înregistrate peste 2.400 de solicitări.