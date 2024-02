O tânără și soțul ei au cumpărat „cea mai urâtă casă de pe stradă” și au transformat-o într-o locuință de vis. S-au descurcat singuri, fără ajutorul muncitorilor

Lizzy William și soțul său și-au achiziționat în anul 2014 propria locuință- „cea mai urâtă casă de pe stradă”. Deși aceasta era într-o stare deplorabilă, au decis să o renoveze singuri, fără ajutorul unor specialiști, iar rezultatul a fost unul spectaculos.

Cum a transformat un cuplu „cea mai urâtă casă de pe stradă” într-o locuință de vis

Lizzy Williams, în vârstă de 37 de ani, și soțul său, Phil, cu trei ani mai mare, care lucrează la o bancă, și-au cumpărat în anul 2014 o casă cu patru dormitoare în St Albans, Hertfordshire.

Cuplul a dezvăluit că, de fapt, aceasta era cea mai neaspectuoasă locuință de pe stradă, căci de patru ani nu locuise nimeni acolo, avea , iar plantele, ciupercile și mucegaiul se dezvoltau în voie în baia de la parter.

Au decis să renoveze singuri totul și chiar dacă le-a luat nouă ani, au estimat că au economist undeva la 200.000 de lire sterline. Aliat de nădejde le-a fost YouTube-ul, de unde au învățat cum să facă instalații sanitare, electrice, să construiască o piscină și să instaleze o bucătărie.

La specialiști au apelat numai pentru a le monta un acoperiș nou și a le construi o anexă în spatele locuinței. Lizzy Williams și Phil au transformat „cea mai urâtă casă de pe stradă” într-o

Inițial nu aveau decât două dormitoare

Cuplul a renovat totul din economii și din salariile lor. „Phil este foarte concentrat asupra detaliilor, absoarbe informațiile foarte bine. Am folosit o mulțime de forumuri online pentru a ne ajuta ne uitam și la videoclipuri de pe YouTube.

Și-apus baza în familie și prieteni pentru a ne ajuta și a cere sfaturi despre cum să abordăm situațiile. Ne-am pus inima și sufletul în casă, faptul că am făcut o mare parte din renovare singuri face casa noastră cu adevărat specială.

Renovarea casei principale ne-a luat în jur de șase ani, deoarece cea mai mare parte a lucrărilor am făcut-o singuri. Am finalizat complet renovarea anul trecut, terminând grădina la nouă ani după ce am cumpărat inițial casa”, a explicat Lizzy Williams, pentru , unde pot fi văzute și mai multe poze cu construcția.

Inițial, după ce au cumpărat locuința, cei doi nu aveau decât două dormitoare în care au locuit câteva luni, până când cu reușit să pună la punct și restul casei. „Am amenajat camera din față drept dormitor și apoi am avut un dormitor din spate pe care l-am folosit ca și cameră de zi. Am locuit în acele camere timp de un an. Timp de un an nici măcar nu am avut peretele casei, când construiam extinderea”, a completat femeia.