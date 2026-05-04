O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”

După ce a câștigat turneul de la Madrid, Marta Kostyuk, a oferit un discurs ieșit din comun. Ea este tenismena ucraineancă care l-a scos din minți pe fiul cel mare al lui Ion Țiriac, Alexandru Țiriac. Tânăra a vorbit despre politică, cuvintele sale nefiind pe placul afaceristului.

Alexandru Țiriac, reacție după afirmația făcută de o tenismenă

Alexandru Țiriac este pasionat de tenis datorită tatălui său, dar și legăturii amoroase pe care a avut-o cu o sportivă. S-a iubit ani la rând cu Sorana Cîrstea, dovadă că știe regulile jocului și vorbește de fiecare dată când are ocazia despre această activitate. De asemenea, nu ocolește nici alte subiecte de mare interes.

E implicat activ în business și este în acest domeniu de activitate. În plus, face anunțuri uimitoare despre politică externă, având un punct de vedere despre conflictul din Orientul Mijlociu. Totodată, cunoaște destul de bine războiul care se dă aproape de granițele țării noastre, între Ucraina și Rusia.

Referitor la această luptă a dat de înțeles că este . Supărarea sa a plecat de la o jucătoare de tenis în vârstă de 23 de ani. Aceasta este născută în Ucraina și se numește Marta Kostyuk. Tenismena a cucerit titlul de la Madrid Open, în urma căruia a avut un discurs ce nu a fost pe placul tuturor oamenilor.

„Jucătorii ruși pretind că sunt neutri. Dacă reprezinți o țară agresoare, trebuie să alegi o tabără”, a spus sportiva din Ucraina. Odată cu izbucnirea războiului, jucătoarea a făcut mai multe gesturi controversate. În urmă cu ceva vreme aceasta a refuzat să dea mâna cu adversarele sale din Rusia și Belarus.

Replica lui Alexandru Țiriac

„Ce declarație idioată, care denotă lipsa educației, din partea unei sportive mediocre, care amestecă sportul cu politica. Draga mea, dacă vrei să faci o schimbare, aruncă-ți racheta, părăsește-ți casa din Monaco, donează toți banii pentru cauză și du-te să lupți.

Până atunci, arată respect față de toți jucătorii alături de care ai crescut!”, a notat Alexandru Țiriac, la secțiunea Stories, de pe contul oficial de Instagram. Mesajul transmis de fiul lui Ion Țiriac a fost scris în limba engleză, pe un articol care o are în prim-plan pe Marta Kostyuk.

Cum a sărbătorit triumful de la Madrid

Marta Kostyuk a învins-o pe rusoaica Mirra Andreeva, scor 6-3, 7-5, în finala turneului WTA 1000 de la Madrid. A câștigat primul titlu de categoria WTA 1000, sărbătorind această victorie cu un exercițiu marca Nadia Comăneci. A făcut un salt pe spate, spre surprinderea spectatorilor și deliciul fanilor.

Fosta gimnastă, supranumită „Zeița de la Montreal”, a reacționat instant la filmarea din social media. „Felicitări, @martakostyuk #perfect10 landing”, a notat românca, pe rețelele de socializare. Prin mesajul său a făcut trimitere la nota 10 care a consacrat-o în istoria sportului mondial.

În altă ordine de idei, tenismena din Ucraina a urcat 8 locuri în clasamentul WTA. În momentul de față, ocupă cea mai bună poziţie din cariera sa, locul 15. Până acum ea a câștigat trei titluri de simplu pe circuitul WTA și un titlu WTA la dublu, la Slovenia Open 2022.