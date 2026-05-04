Sport

O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”

Cine este jucătoarea de tenis care l-a enervat la maximum pe Alexandru Țiriac. Aceasta a făcut o afirmație nepotrivită despre conflictul dintre Rusia și Ucraina.
Alexa Serdan
04.05.2026 | 21:45
O tenismena la scos din minti pe Alexandru Tiriac cand a vorbit despre politica Ce declaratie idioata
Alexandru Țiriac, deranjat de o afirmație făcută de Marta Kostyuk. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce a câștigat turneul de la Madrid, Marta Kostyuk, a oferit un discurs ieșit din comun. Ea este tenismena ucraineancă care l-a scos din minți pe fiul cel mare al lui Ion Țiriac, Alexandru Țiriac. Tânăra a vorbit despre politică, cuvintele sale nefiind pe placul afaceristului.

Alexandru Țiriac, reacție după afirmația făcută de o tenismenă

Alexandru Țiriac este pasionat de tenis datorită tatălui său, dar și legăturii amoroase pe care a avut-o cu o sportivă. S-a iubit ani la rând cu Sorana Cîrstea, dovadă că știe regulile jocului și vorbește de fiecare dată când are ocazia despre această activitate. De asemenea, nu ocolește nici alte subiecte de mare interes.

ADVERTISEMENT

E implicat activ în business și este la un pas să dea lovitura în acest domeniu de activitate. În plus, face anunțuri uimitoare despre politică externă, având un punct de vedere despre conflictul din Orientul Mijlociu. Totodată, cunoaște destul de bine războiul care se dă aproape de granițele țării noastre, între Ucraina și Rusia.

Referitor la această luptă a dat de înțeles că este extrem de revoltat. Supărarea sa a plecat de la o jucătoare de tenis în vârstă de 23 de ani. Aceasta este născută în Ucraina și se numește Marta Kostyuk. Tenismena a cucerit titlul de la Madrid Open, în urma căruia a avut un discurs ce nu a fost pe placul tuturor oamenilor.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

„Jucătorii ruși pretind că sunt neutri. Dacă reprezinți o țară agresoare, trebuie să alegi o tabără”, a spus sportiva din Ucraina. Odată cu izbucnirea războiului, jucătoarea a făcut mai multe gesturi controversate. În urmă cu ceva vreme aceasta a refuzat să dea mâna cu adversarele sale din Rusia și Belarus.

ADVERTISEMENT
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea...
Digisport.ro
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!

Replica lui Alexandru Țiriac

„Ce declarație idioată, care denotă lipsa educației, din partea unei sportive mediocre, care amestecă sportul cu politica. Draga mea, dacă vrei să faci o schimbare, aruncă-ți racheta, părăsește-ți casa din Monaco, donează toți banii pentru cauză și du-te să lupți.

ADVERTISEMENT

Până atunci, arată respect față de toți jucătorii alături de care ai crescut!”, a notat Alexandru Țiriac, la secțiunea Stories, de pe contul oficial de Instagram. Mesajul transmis de fiul lui Ion Țiriac a fost scris în limba engleză, pe un articol care o are în prim-plan pe Marta Kostyuk.

Cum a sărbătorit triumful de la Madrid

Marta Kostyuk a învins-o pe rusoaica Mirra Andreeva, scor 6-3, 7-5, în finala turneului WTA 1000 de la Madrid. A câștigat primul titlu de categoria WTA 1000, sărbătorind această victorie cu un exercițiu marca Nadia Comăneci. A făcut un salt pe spate, spre surprinderea spectatorilor și deliciul fanilor.

ADVERTISEMENT

Fosta gimnastă, supranumită „Zeița de la Montreal”, a reacționat instant la filmarea din social media. „Felicitări, @martakostyuk #perfect10 landing”, a notat românca, pe rețelele de socializare. Prin mesajul său a făcut trimitere la nota 10 care a consacrat-o în istoria sportului mondial.

În altă ordine de idei, tenismena din Ucraina a urcat 8 locuri în clasamentul WTA. În momentul de față, ocupă cea mai bună poziţie din cariera sa, locul 15. Până acum ea a câștigat trei titluri de simplu pe circuitul WTA și un titlu WTA la dublu, la Slovenia Open 2022.

Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Rapid București – CFR Cluj 0-2. Trei...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Rapid București – CFR Cluj 0-2. Trei schimbări la pauză!
Daniel Pancu, primit ca un erou pe Giulești! Ce i-a scandat galeria Rapidului....
Fanatik
Daniel Pancu, primit ca un erou pe Giulești! Ce i-a scandat galeria Rapidului. Foto
Marian Aioani, înjurat la foc automat de fanii Rapidului la meciul cu CFR...
Fanatik
Marian Aioani, înjurat la foc automat de fanii Rapidului la meciul cu CFR Cluj: „Blatistule, lasă-ne!”
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl...
iamsport.ro
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl dea afară: 'La anul nu mai iese, îți trebuie altceva! Ciudat campionat, nicio echipă nu a combătut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!