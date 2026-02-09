Sport

O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid

Kennedy Boateng nu a semnat prelungirea cu Dinamo. MM Stoica și Victor Angelescu vorbesc despre un posibil transfer la FCSB sau Rapid și despre varianta plecării în străinătate.
O tradeaza Boateng pe Dinamo Ce spun MM Stoica si Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid
Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre situația lui Kennedy Boateng. Pleacă sau nu de la Dinamo
Situația lui Kennedy Boateng rămâne în continuare incertă. Mijlocașul încă nu a semnat prelungirea contractului cu Dinamo și pare tentat să accepte o propunere din afara țării. Mihai Stoica și Victor Angelescu, președinții de la FCSB, respectiv Rapid, au vorbit despre posibilitatea ca jucătorul să rămână sau nu în curtea echipei din Ștefan cel Mare.

Care este, de fapt, situația lui Kennedy Boateng. De ce nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo

Andrei Nicolescu, oficialul celor de la Dinamo, a explicat care este situația lui Kennedy Boateng. Jucătorul a primit din partea clubului o propunere de prelungire a contractului, însă, pe moment, nu a semnat, întrucât așteaptă oferte mult mai bănoase.

„Realitatea e următoarea. Am avut o discuție. I-am făcut o propunere pe 4 ani. Discuția era așa… În contextul în care ar semna pe 4 ani, ar avea o sumă asigurată, un salariu foarte bun pentru România, pe 4 ani. Are 29 de ani și, probabil, dacă ar pleca undeva în următorii 2 ani, ar prinde un contract foarte bun, dar nu se știe dacă ceilalți 2 ani ar fi foarte buni”, a precizat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

MM Stoica nu crede că Boateng va pleca de la Dinamo!

Mihai Stoica a spus clar că nu se pune problema să vorbească despre un eventual transfer al lui Boateng la FCSB. Oficialul campioanei României e de părere că, până la urmă, „câinii roșii” vor ajunge la un consens cu fotbalistul.

„Eu cred că va rămâne la Dinamo. Nu se pune problema să vină la FCSB. Nu am ce comentariu să fac. Suntem în România. Nu avem o creștere economică atât de mare încât să ne permitem să ne comparăm cu alte țări. Dacă nu joci în cupele europene, nu îți permiți să crești salariile”, au fost cuvintele lui MM Stoica.

Victor Angelescu a vorbit despre posibila plecare a lui Boateng de la Dinamo. Singurul scenariu pe care îl vede președintele de la Rapid

În schimb, Victor Angelescu, președintele de la Rapid, prezent în aceeași emisiune cu Mihai Stoica, spune că Boateng poate pleca de la Dinamo doar la o echipă din afara țării, întrucât cere un salariu foarte mare, pe care formații precum FCSB sau Rapid nu și-l permit.

„Eu sunt convins că, dacă va pleca, o va face în străinătate. Vrea un salariu pe care îl poate primi doar în străinătate. A avut un sezon bun, e normal. Nu poți să le mărești atât de mult leafa”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

