„O tragedie!” Giovanni Becali dă de pământ cu echipele românești în Europa. Ce spune despre Baciu

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Dacă Universitatea Cluj a avut parte de doi adversari puternici și nu s-a făcut de râs după două egaluri cu Dinamo Kiev, și un egal și o înfrângere cu Brann, cei de la FCSB și CFR Cluj nu au fost așa norocoși. Bucureștenii au fost eliminați de FK Auda după 3-7 la general, în timp ce CFR a pierdut cu Tromso acasă 0-5 și are șanse aproape nule la calificare.

Giovanni Becali crede că ratarea calificării de către echipele românești este o tragedie

„O tragedie, Horia! Îți dai seama, cea mai mare e a FCSB că a ieșit din primul tur. Problema e să câștigi două meciuri importante. Cât te-ai zbătut în campionat să treci de baraj ca să nu treci de turul ăsta, primul tur. Treceau de ăsta, mai aveau un tur. Pentru Steaua da, sunt minus 13-14 milioane. Așa, nu zic să mergi în grupe să mergi la 17.

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Plus, că toate meciurile pe care le jucau în grupă dacă intra, 4 meciuri acasă sunt 4 milioane. Spectatorii sunt supărați, că nu știu ce”, a explicat Giovanni Becali într-un dialog cu Horia Ivanovici în emisiunea GIOVANNI SHOW.

„Mie mi se pare Baciu depășit!”, i-a ridicat Ivanovici mingea la fileu lui Giovanni Becali. Surprinzător, agentul de jucători nu a avut un discurs dur la adresa lui Baciu, cu toate că a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Baciu de a conduce o astfel de echipă, la un asemenea nivel.

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Giovanni Becali a comentat „prestația” ca antrenor a lui Marius Baciu, după câteva luni în fruntea FCSB

„E un băiat bun ca om, ca jucător. Nu l-am mai văzut de când era fotbalist. Saltul ăsta m-a surprins puțin, totuși Elias Charalambous a lăsat ceva în urma lui la FCSB. E un antrenor care totuși e și Meme, Gigi, se vor înțelege. Dar, echipa nu a mai fost echipa lui Elias, a jucat fără titulari, fără Olaru, cu PAOK, s-a dus omul acolo.

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Aici au venit și jucători noi, au și jucat Cum au jucat e haos. Dacă Baciu spune că nu e haos, dacă el înaintea acestui meci a zis că până la urmă am două victorii și două înfrângeri, care e problema. Și tu iei 3-7 bătaie”, a completat Giovanni Becali.

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Horia Ivanovici și-a reamintit de declarațiile bizare făcute de Marius Baciu în trecut

În încheiere, Horia Ivanovici a readus aminte de două declarații considerate „caraghioase” ale lui Baciu. Prima, imediat după ce FCSB a primit 4 goluri de la Auda, dar Baciu i-a rugat pe fani să vadă și lucrurile „bune” din acel meci: „Foarte urât cum sună 7-3, dar n-ai cum să nu scoți în evidență și lucrurile bune. Trebuie să ne concentrăm la finalizare. Echipa a arătat organizare și calitate, dar într-o dublă contează cine face mai multe greșeli, iar noi le-am făcut”.

A doua declarație, cu adevărat bizară, a fost făcută în urmă cu o lună, atunci când Baciu compara FCSB cu naționala Franței. „Dacă ne gândim la sistemul de joc, ”, declara Marius Baciu în urmă cu aproximativ o lună, când FCSB era în cantonament.

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