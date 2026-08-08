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„O tragedie!” Giovanni Becali dă de pământ cu echipele românești în Europa. Ce spune despre Baciu

Giovanni Becali dă de pământ cu echipele românești în Europa, după ce toate cu excepția Craiovei au ratat calificarea în turul următor, că vorbim de Europa League sau Conference League.
Flaviu Popa
08.08.2026 | 14:45
O tragedie Giovanni Becali da de pamant cu echipele romanesti in Europa Ce spune despre Baciu
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali dă de pământ cu echipele românești, după ce au ratat mai toate calificarea
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Dacă Universitatea Cluj a avut parte de doi adversari puternici și nu s-a făcut de râs după două egaluri cu Dinamo Kiev, și un egal și o înfrângere cu Brann, cei de la FCSB și CFR Cluj nu au fost așa norocoși. Bucureștenii au fost eliminați de FK Auda după 3-7 la general, în timp ce CFR a pierdut cu Tromso acasă 0-5 și are șanse aproape nule la calificare.

Giovanni Becali crede că ratarea calificării de către echipele românești este o tragedie

„O tragedie, Horia! Îți dai seama, cea mai mare e a FCSB că a ieșit din primul tur. Problema e să câștigi două meciuri importante. Cât te-ai zbătut în campionat să treci de baraj ca să nu treci de turul ăsta, primul tur. Treceau de ăsta, mai aveau un tur. Pentru Steaua da, sunt minus 13-14 milioane. Așa, nu zic să mergi în grupe să mergi la 17.

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Plus, că toate meciurile pe care le jucau în grupă dacă intra, 4 meciuri acasă sunt 4 milioane. Spectatorii sunt supărați, că nu știu ce”, a explicat Giovanni Becali într-un dialog cu Horia Ivanovici în emisiunea GIOVANNI SHOW.

„Mie mi se pare Baciu depășit!”, i-a ridicat Ivanovici mingea la fileu lui Giovanni Becali. Surprinzător, agentul de jucători nu a avut un discurs dur la adresa lui Baciu, cu toate că a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Baciu de a conduce o astfel de echipă, la un asemenea nivel.

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Giovanni Becali a comentat „prestația” ca antrenor a lui Marius Baciu, după câteva luni în fruntea FCSB

„E un băiat bun ca om, ca jucător. Nu l-am mai văzut de când era fotbalist. Saltul ăsta m-a surprins puțin, totuși Elias Charalambous a lăsat ceva în urma lui la FCSB. E un antrenor care totuși e și Meme, Gigi, se vor înțelege. Dar, echipa nu a mai fost echipa lui Elias, a jucat fără titulari, fără Olaru, cu PAOK, s-a dus omul acolo.

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Aici au venit și jucători noi, au și jucat. Probabil și jucătorii ăștia care au venit au dat senzația că vor sălta nivelul echipei. Cum au jucat e haos. Dacă Baciu spune că nu e haos, dacă el înaintea acestui meci a zis că până la urmă am două victorii și două înfrângeri, care e problema. Și tu iei 3-7 bătaie”, a completat Giovanni Becali.

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Horia Ivanovici și-a reamintit de declarațiile bizare făcute de Marius Baciu în trecut

În încheiere, Horia Ivanovici a readus aminte de două declarații considerate „caraghioase” ale lui Baciu. Prima, imediat după ce FCSB a primit 4 goluri de la Auda, dar Baciu i-a rugat pe fani să vadă și lucrurile „bune” din acel meci: „Foarte urât cum sună 7-3, dar n-ai cum să nu scoți în evidență și lucrurile bune. Trebuie să ne concentrăm la finalizare. Echipa a arătat organizare și calitate, dar într-o dublă contează cine face mai multe greșeli, iar noi le-am făcut”.

A doua declarație, cu adevărat bizară, a fost făcută în urmă cu o lună, atunci când Baciu compara FCSB cu naționala Franței.  „Dacă ne gândim la sistemul de joc, Franţa este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”, declara Marius Baciu în urmă cu aproximativ o lună, când FCSB era în cantonament.

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„O tragedie!” Giovanni Becali dă de pământ cu echipele românești în Europa

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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