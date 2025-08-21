O treime dintre români nu pleacă deloc în concediu în această vară, arată un sondaj. Câți își permit o vacanță de 7 zile

Conform unui sondaj realizat recent, o treime dintre români nu pleacă deloc în concediu în această vară. Puțini își permit o vacanță de 7 zile, în timp ce mulți optează pentru 3 – 4 zile atunci când merg într-o destinație.

Câți români nu pleacă deloc în concediu în această vară

Un sondaj realizat de CEC Bank, în parteneriat cu comparatorul bancar , citat de , arată că jumătate dintre români își petrec vacanța de vară în țară, iar 23% au decis să meargă la mare, în timp ce 20% s-au orientat către munte. Puțin peste 7% au mers la rude sau la țară.

Potrivit sondajului, aproximativ 33% dintre români au declarat că nu pleacă deloc în concediu în această țară. Doar 16,75% dintre respondenți au spus că în străinătate în această vară.

Respondenții au fost întrebați cum preferă să își facă rezervările pentru vacanță. Dintre aceștia, 57,7% au spus că preferă să se ocupe personal de rezervări, în timp ce 24% nu obișnuiesc să facă acest lucru. Aproximativ 13,5% dintre respondenți apelează la ajutorul unei agenții de turism. Puțin peste 5% dintre cei care au răspuns apelează la recomandări din partea prietenilor și cunoștințelor.

Dintre cei intervievați, 77% au spus că preferă să își strângă bani din timp , pentru care fac economii pe parcursul anului. 9% se împrumută de la prieteni, iar aproximativ 7% utilizează tichetele de vacanță pentru a plăti concediul. Aproximativ 5% folosesc cardul de credit/overdraft. În ceea ce privește primele de concediu de la angajator, doar 2% dintre români primesc astfel de beneficii.

Câte zile își permit românii să meargă în vacanță

Respondenții au primit și întrebarea “Câte zile îţi permiţi să mergi în vacanţă în această vară?”. Mai mult de 45% dintre cei care au răspuns au precizat că vor merge în concediu 3 – 4 zile anul acesta.

De asemenea, 28,6% au spus că au decis să petreacă 7 zile în vacanță, în timp ce 11% au rezervat un concediu de 10 zile. Totodată, 15% au spus că vor petrece 14 zile sau mai mult în concediu, în vara 2025.

Dintre cei intervievați, 42% au spus că bugetul pentru vacanță este mai mic anul acesta, cu 10% până la 30%, în comparație cu cel alocat în 2024. Unul din patru români a spus că bugetul din 2025 este similar cu cel de anul trecut. Aproximativ 10% dintre români vor aloca, anul acesta, mai mult cu 10% – 30%, față de 2024.

Cash sau cu cardul: cum preferă românii să plătească în concediu

În legătură cu modul în care vor efectua plățile în concediu, peste 38% au declarat că vor achita cash. 22% vor achita atât cash, cât și card (de debit/de credit). Pe de altă parte, puțin peste 17% au spus că vor folosi doar cardul de de debit și cu cash. Aproape 6% decid să plătească doar cu cardul de credit, iar 5% cu card de credit și cash.

Pentru românii care merg în vacanță, odihna este cea mai importantă, așa cum au declarat 64% dintre respondenți. Peste 35,5% au declarat că vor să îmbine utilul cu plăcutul în vacanță. Sub 1% dintre români au spus că merg în vacanță pentru a face cumpărături.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la solicitarea CEC Bank, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de respondenți. 58% dintre cei chestionați sunt salariați, iar peste 70% locuiesc la oraș. Dintre cei chestionați, 40% au studii superioare sau postuniversitare.