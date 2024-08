O turistă din Vietnam a rămas fără cuvinte când a văzut ce s-a întâmplat într-un restaurant local: „Chiar am fost surprinsă și respect atât de mult româncele”

Turista din Vietnam a fost șocată de atitudinea româncelor într-un restaurant. Ce a spus ea despre diferențele culturale.

O turistă din Vietnam a rămas fără cuvinte când a văzut ce s-a întâmplat într-un restaurant local

O tânără vietnameză, care a devenit recent populară pe TikTok, a împărtășit o experiență neobișnuită pe care a avut-o într-un restaurant din România. Turista a fost complet uimită să vadă ce s-a întâmplat la masa de lângă ea, când a venit nota de plată.

Tânăra vietnameză care vorbește românește a devenit o senzație neașteptată pe TikTok. Contul său, numit după fiica ei, a captivat atenția publicului din România. Videourile sale au acumulat aproape 500.000 de vizualizări pe faimoasa platformă de social media.

Într-unul dintre clipurile sale, în timp ce lua masa într-un restaurant local.

Femeia a fost surprinsă să vadă un cuplu românesc împărțind . Această practică, aparent obișnuită în România, este ceva ce nu se întâmplă în Vietnam. Iată ce a declarat ea despre această experiență.

Turista din Vietnam laudă atitudinea femeilor românce la întâlniri

„Eu, când am văzut din întâmplare o româncă frumoasă împărțind nota cu iubitul ei, chiar am fost surprinsă și respect atât de mult româncele, când am văzut că sunt dispuse să împartă nota 50/50 cu iubiții lor. Multe fete chiar fac asta la prima lor întâlnire. Acest lucru nu se va întâmpla în Vietnam. Deoarece cultura vietnameză crede în mod inerent că femeile sunt dezavantajate din toate punctele de vedere și trebuie protejate”, a spus tânăra pe TikTok, potrivit

Pentru femeile din Vietnam, există o expectativă clară că bărbații sunt principalii responsabili pentru câștigarea banilor în cuplu. Astfel că, la întâlniri, bărbatul va plăti întotdeauna nota.

„A câștiga bani este responsabilitatea bărbaților. Așa că atunci când ies la întâlnire, bărbatul este întotdeauna cel care plătește, pentru a dovedi că este capabil să aibă grijă de ea. Sunt și momente când o femeie va plăti, dar numai dacă ea este cea care a cerut prima”, a continuat tânăra vietnameză.

Impresionată de independența femeilor românce, turista și-a încheiat videoclipul cu un mesaj de admirație. “Așa că le admir foarte mult pe fetele din România. Vă rog să iubiți mai mult româncele.”

