„O umilință, o rușine”. Costel Gâlcă, resemnat total după Dinamo – Rapid 3-1. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Aioani

Rapid este în derivă. Giuleștenii au suferit o nouă înfrângere, 1-3 cu Dinamo pe Arena Națională, iar șansele la o calificare în cupele europene se diminuează serios. Giuleștenii nu au arătat mai nimic în duelul cu „câinii roșii”. Costel Gâlcă cu greu a găsit explicații la finalul celor 90 de minute.

Rapid, tot mai departe de cupele europene. Echipa lui Costel Gâlcă, meci de coșmar cu Dinamo

Echipa lui Costel Gâlcă are o victorie, un egal și patru înfrângeri, iar titlul la care suporterii visau în urmă cu doar câteva luni rămâne doar un vis. Formația de sub Podul Grant riscă să rateze pentru încă un sezon calificarea în cupele europene.

După acest eșec usturător în fața rivalilor de la Dinamo, Rapidul a coborât pe locul 5 și este obligat să înceapă să adune puncte în ultimele patru meciuri rămase Îngrijorător este însă jocul prestat de giuleșteni.

Prima reacție a lui Costel Gâlcă după Dinamo – Rapid 3-1

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, s-a declarat total dezamăgit de ceea ce a văzut în meciul de pe Arena Națională. Tehnicianul formației din Giulești este de părere că jucătorii ar trebui să arate mai multă determinare, întrucât riscă să rateze toate obiectivele pe acest final de sezon care devine unul de coșmar.

„O umilință, o rușine. Nu poți să lucrezi atâtea luni degeaba. Parcă am uitat să jucăm fotbal. Le-am spus că meciul nu va fi ușor. Știau că Dinamo e o echipă organizată. Golurile au venit după faze fixe. Au controlat meciul, au avut posesia. În ziua de astăzi, fără ambiție, atitudine și fără să respecți ceea ce se lucrează la antrenamente, e greu.

A depins mult de ce a simțit Aioani. El a mers la încălzire, a făcut încălzirea. A fost la latitudinea lui. Nu cred că a fost forțat de nimeni. Ne doream să joace. E un portar care ne ajută mult. Lovește bine mingea, dar el bănuiesc că a simțit ceva la încălzire. A încercat să intre. Nu știu ce semne a făcut. Din punctul meu de vedere, îmi doream să joace. Prefer totuși un jucător valid. Era important să poată juca acest meci. Am pregătit ceva. Nu e vorba de uitat. Trebuie să ai atitudine și să fii concentrat. E greu să poți să duci mingea în față dacă nu ai oameni între linii. Eu sunt dezamăgit pentru că jucătorii s-au antrenat bine. În ultimele meciuri am suferit. Am schimbat puțin echipa. L-am băgat pe Dobre atacant. Speram să avem execuții, să avem jucători în ultima treime.

Moruțan a venit cu acceptul tuturor. Din punctul meu de vedere avea nevoie și are nevoie de o echipă care să îl ajute. Presiune tot timpul este. Întrebați conducerea dacă au încredere în mine. E normal. Înțeleg frustrările suporterilor. Ei dau totul și vor ceva și din partea echipei. Sezonul ratat încă nu este, dar e din ce în ce mai greu. În totalitate trebuie să arătăm altfel. Mai sunt patru meciuri. Nu putem să arătăm ca în această partidă”, a declarat Costel Gâlcă, conform