O ursoaică dă târcoale unui parc din Brașov. Localnicii sunt îngroziți, iar autoritățile se chinuie să o captureze

O ursoaică împreună cu puiul ei înspăimântă localnicii din Brașov. Animalele au fost văzute zile la rând cum caută de mâncare într-un parc de agrement.

Urșii își fac veacul în parc

De mai bine de o săptămână, , în parcul de agrement Noua din Brașov. Acest loc este unul frecventat de localnici, dar și de turiști.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au evacuat parcul, însă tot nu au reușit să-i prindă. Aceștia s-au folosit de o cușcă pentru a prinde animalele, însă sălbăticiunile încă se plimbă nestingherit printre familiile cu copii.

„Monitorizăm zona, avem amplasată şi o cuşcă pe care o mutăm şi în funcţie de sesizări şi în funcţie de unde identificăm că ar putea să vină acea ursoaică.

ADVERTISEMENT

Avem deja un acord de relocare, trebuie doar să intre în cuşcă, după care o s o relocăm într o zonă mai depărtată de localităţi şi, bineînţeles, nu în zona Braşovului pentru că s ar reîntoarce foarte repede. Bineînţeles că nu poate fi separată, puii sunt mici”, spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov, pentru Observator News.

În continuare, autoritățile supraveghează zona. Ambii urși sunt marcați, semn că au mai fost capturați în trecut și relocați.

ADVERTISEMENT

Ursoaica cu doi pui din Bușteni

Un bărbat care a ieșit seara la plimbare cu câinele, a tras o sperietură zdravănă după ce a dat nas în nas cu o ursoaică și doi pui. Câinele a sărit în apărarea stăpânului și a început să latre. Animalele s-au speriat și au fugit.

Localnicii sunt speriați de animalele ce vin în oraș, din pădure, în căutare de hrană. Tot în această perioadă, o mașină a jandarmeriei cu o pungă de mâncare în gură.

ADVERTISEMENT

„Alaltăseară, pe la 6 şi un sfert, ele, nişte doamne, stăteau şi din casă auzeam ţiuind. Şi când am ieşit pe afară, ele fugeau pe aici, ursul pe aici. Când a auzit chiuit, a fugit ursul. De la vilă a dat pocnitori. Vine mereu, şi dimineaţă şi seară. Ţi-e frică să întârzii seara”, povesteşte un martor, conform sursei citate.

„S-a speriat de noi şi noi de el. Începuse şi lumea de la geam, striga, dădea din palme. Am luat-o şi noi în jos la fugă şi am intrat în curtea blocului. Coboară mai ales seara o ursoaică cu doi pui şi cu trei, depinde, că sunt mai mulţi. Am anunţat primarul, a zis că nu are ce să-i facă”, spune un alt localnic.