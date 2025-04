„O va lăsa Dinamo mai moale în ultimele meciuri din play-off?”. Răspunsul-dinamită a lui Andrei Nicolescu: „Câini 100%”

Andrei Nicolescu după înfrângerea clară împotriva Universității Craiova. „Câinii” sunt pe locul 5 în clasament și nu mai au niciun obiectiv în acest sezon.

Horia Ivanovici a ridicat o problemă discutată în spațiul public : „Din punct de vedere al obiectivelor, ce se va întâmpla la următoarele 5 meciuri? Pentru că am văzut mici îngrijorări la anumite echipe că Dinamo ar putea s-o lase mai moale prin prisma faptului că ultimele 5 etape ca obiectiv nu mai contează, nu din alte motive.

Andrei Nicolescu a răspuns clar și răspicat: „Exclus! Oricum noi din punctul de vedere al celorlalte echipe n-aveam obiectiv nici la începutul play-off-ului, așa că e exclus ca Dinamo să o lase mai ușor”.

El a explicat și care va fi abordarea în ultimele 5 etape: „Vom pune toate resursele noastre la fiecare meci ca să câștigăm și am spus asta încă de la început.

Acesta este obiectivul nostru, să tratăm fiecare meci la victorie. Când ne iese suntem foarte bucuroși, când nu ne iese învățăm din asta să fim mai puternici data viitoare.

Andrei Nicolescu: „Dinamo nu va face jocurile absolut nimănui sub nicio formă

Dinamo nu va face jocurile absolut nimănui sub nicio formă. Ca să fim clari. 100% câini”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic are 29 de puncte după 5 etape din play-off, unul peste Rapid și 3 puncte sub Universitatea Cluj, respectiv 5 puncte de podium. Pentru Dinamo o poziție mai bună în clasament înseamnă doar o sumă de bani în plus din drepturile TV și o chestiune de palmares, deoarece clubul nu poate evolua în cupele europene, fiind în continuare în insolvență.

