O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”

FCSB are un meci extrem de greu, joi, în Croația, cu Dinamo Zagreb, în etapa a 7-a a grupelor Europa League. Cine o vede câștigătoare pe campioana României în această deplasare.
Adrian Baciu
22.01.2026 | 10:30
O vede pe FCSB castigatoare in Croatia Previziunesoc inaintea meciului cu Dinamo Zagreb E in ADNul ei
FCSB se poate impune cu Dinamo Zagreb, crede Marius Mitran. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB încearcă in-extremis să se califice în șaisprezecimile Europa League. Pentru asta, echipa lui Gigi Becali trebuie să scoată minim 4 puncte cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în ultimele două runde ale competiției. Un invitat de la FANATIK SUPERLIGA este convins că roș-albaștrii se vor impune în Croația.

Ce spune Marius Mitran despre șansele FCSB cu Dinamo Zagreb: „O văd învingând în Croația”

Campioana României tremură serios în SuperLiga. Trupa lui Elias Charalambous a pierdut primul meci oficial cu FC Argeș și și-a diminuat din șansele la play-off. Acum, roș-albaștrii încearcă o „minune” în Europa League.

Joi, 22 ianuarie, FCSB joacă la Zagreb cu Dinamo. Meciul este cu caracter decisiv în privința șanselor de calificare în faza următoare. Românii trebuie să plece neînvinși din Croația pentru a mai spera la primele 24 de poziții.

Din platoul FANATIK SUPERLIGA vin declarații optimiste înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Marius Mitran vede campioana României plecând cu toate punctele din Croația.

Eu cred că va confirma tot sezonul acesta, adică în sensul că va reuși în Europa mai mult decât a reușit în campionat. Eu o văd pe FCSB învingând la Zagreb. Eu așa cred. E în ADN-ul ei să obțină niște… apropo și de întoarcerea cu Feyenoord, are așa ceva în genă”, a spus Mitran.

Pe de altă parte, același Marius Mitran anticipează un meci infernal pentru FCSB în campionat, duminică, 25 ianuarie, cu CFR Cluj: „În schimb, văd pentru FCSB un meci extrem de complicat cu CFR Cluj în campionat”. De notat că elevii lui Daniel Pancu vin pe Arena Națională după trei victorii consecutive în SuperLiga, obținute fără gol primit.

Robert Niță, despre duelul roș-albaștrilor cu Dinamo Zagreb: „Cred că FCSB se poate impune”

La rândul său, prezent și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță afirmă că ar prefera ca FCSB să se impună în Croația, iar apoi să resimtă „aburii succesului” în campionat.

Mi-aș dori ca FCSB să câștige, să se impună acolo (n.r. la Zagreb, cu Dinamo) și aburii succesului să fie prezenți și la meciul cu CFR Cluj. Da, eu cred că FCSB se poate impune. Un parcurs bun în Europa mai șterge puțin, în eventualitate în care în competiția internă nu ai rezultatele pe care ți le dorești”, a adăugat Niță.

O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei"

