O vedetă a lui Arsenal a devenit acționar la primul club vegan din lume

Fundașul dreapta al lui Arsenal, Hector Bellerin, investește la Forest Green Rovers. Spaniolul de 25 de ani este un produs al academiei La Masia, însă cariera de profesionist nu și-a început-o la Barcelona, ci pe Emirates. Spaniolul s-a făcut remarcat de-a lungul anilor și grație gesturilor pe care le-a făcut pentru a încuraja protejarea mediului înconjurător. Recent, vedeta lui Arsenal a devenit acționar la primul club vegan din lume.

Conform site-ului clubului din League Two, cel de-al patrulea eșalon fotbalistic al Angliei, Forest Green Rovers este primul club de fotbal din lume recunoscut drept 100% vegan de către Vegan Society. Clubul din orașul Nailsworth a impus o dietă vegană încă din 2017 tuturor fotbaliștilor de la club, dar și membrilor din staff-ul tehnic. De asemenea, suporterii care merg la meciuri pe stadionul The New Lawn pot achiziționa pizza, salate și cartofi prăjiți vegani.

Hector Bellerin a decis să se alăture proiectului și a achiziționat 2% din club în schimbul a 250.000 de lire sterline, porivit The Guardian. Spaniolul este impresionat de proiectul clubului din League Two și vrea să contribuie la mesajul pe care formația condusă de Dale Vince încearcă să îl promoveze în lumea sportului.

De ce a ales vedeta lui Arsenal să devină acționar la primul club vegan din lume

Pe lângă dieta vegană pe care o promovează în rândul angajaților clubului, dar și al suporterilor, Forest Green Rovers apelează și la surse regenerabile de energie pentru a-și alimenta baza sportivă. De asemenea, clubul a proiectat deja construcția unui nou stadion de 5000 de locuri, doar din lemn și așteaptă ultimele aprobări necesare pentru a putea porni lucrările.

Atunci când a aflat despre activitatea și planurile clubului din Nailsworth, fundașul lui Arsenal a fost profund impresionat și a decis să se alăture proiectului. Hector Bellerin investește la Forest Green după ce a cumpărat o parte din acțiuni.

,,Imediat ce am aflat despre club și despre misiunea sa, am știut că vreau să particip și eu la ce se întâmplă. Sunt atât de mulți oameni care simt că nu există soluție pentru problemele omenirii, dar Forest Green este un club care face deja foarte multe pentru a rezolva ceva. Clubul servește și drept model pentru alșii, așa că sunt foarte încântat să fiu parte din acest fenomen. O să ajut cât de mult pot, pentru a sprijini oamenii care vor să schimbe lumea în bine”, a spus Bellerin pentru The Guardian.

Investiția lui Bellerin a fost deja aprobată de către English Football League, forul care organizează League Two, dar și de către Football Association, forul suprem fotbalistic din Anglia. Conform președintelui celor de la Forest Green Rovers, Bellerin s-a arătat interesat încă de acum câteva luni de posibilitatea de a se implica în activitatea clubului.

,,A contactat clubul în urmă cu câteva luni, a vrut să se implice și să ajute, dar nu știa exact cum. Cred că faptul că a devenit acționar este menit să acorde credibilitate misiunii noastre și să dovedească faptul că fotbalul și protejarea mediului pot merge mână în mână, deși unii fani încă susțin contrariul”, a spus Dale Vince, președintele clubului Forest Green.

Hector Bellerin investește la Forest Green după ce a plantat 60.000 de copaci în Amazon

Implicarea la clubul din liga a patra engleză nu este primul gest impresionant pe care Bellerin îl face pentru protejarea mediului înconjurător. Fundașul dreapta de la Arsenal, club pentru care evoluează și românul Cătălin Cîrjan, a început în luna iunie a acestui an o colaborare cu organizația caritabilă One Tree Planted. El a promis că va planta câte 3000 de copaci pentru fiecare victorie obținută de Arsenal în cele 10 meciuri pe care tunarii le mai aveau de disputat până la finalul sezonului.

Arsenal a reușit să câștige 8 partide în toate competițiile, după anunțul lui Bellerin, astfel că spaniolul ar fi trebuit să planteze 24.000 de copaci în pădurea din Amazon, însă spaniolul nu s-a mulțumit doar cu atât, ci a adunat fonduri pentru a planta nu mai puțin de 60.000 de copaci!

Tunarii vor debuta în noul sezon de Premier League sâmbătă, începând cu ora 14:30, când vor întâlni în deplasare nou-promovata Fulham. Moralul jucătorilor lui Mikel Arteta este foarte bun, după ce au reușit să câștige la finalul lui August trofeul Community Shield, în fața lui Liverpool. Hector Bellerin a fost titular în partida câștigată de Arsenal după penalty-uri.

