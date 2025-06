O vedetă de la Kanal D se mută cu familia pe plaja sălbatică din România care fascinează pe toată lumea: „Te duce cu gândul la anii ’80”

O vedetă de la Kanal D, recent întoarsă din nemiloasa junglă, se mută tot în… sălbăticie, doar că de data asta într-un loc cu totul special din România. Cunoscutul artist și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK.

O vedetă Kanal D se mută pe plaja sălbatică din România care revine la vibe-ul anilor ’80

Jean Gavril, revenit în țară de la Tempting Fortune România, reality-show-ul de tip Survivor difuzat de Kanal D, a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în junglă, lecțiile învățate, dar, cel mai important, marele plan pe care îl are vara asta. Vedeta Kanal D va pleca din București, imediat după ce fetița lui va termina grădinița, după 21 iunie, pe o plajă sălbatică despre care s-au făcut o serie de reportaje de-a lungul ultimilor ani.

ADVERTISEMENT

Tuzla este locul în care Jean Gavril va petrece cele trei luni de vară, alături de familia lui, o destinație cunoscută pentru aerul ei sălbatic dar care, la un moment dat, risca să se transforme într-o zonă mainstream. Jean Gavril se bucură că au cam dispărut cluburile și barurile din Tuzla și că plaja de acolo revine, treptat, la ceea ce a fost odată, având , din nou, vibe-ul anilor 80-90, spre deosebire de Vama Veche, stațiune care nu mai e de ceva timp una eminamente hippie.

Tuzla, locul în care Jean Gavril va sta toată vara: „La un moment dat, era aglomerație mare, pentru că a apărut mult la tv”

„Noi avem o căsuță de vacanță, un fel de cabană la Tuzla, pe malul mării. Eu plănuiesc să stau acolo. Acum aștept să termine fetița mea grădinița pe 21 iunie. Mă mut cu toată familia la căbănuță, stăm toată vara pe plajă, la mare și, dacă se poate să plec câteva zile cu fratele meu și cu băieții cu motocicleta, e foarte bine. Mai are aerul de sălbăticie Tuzla, Vama Veche, de exemplu, nu mai e ce a fost. Ne bucurăm că au plecat din cluburi.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, era aglomerație mare, pentru că a apărut mult la tv. Se aglomerase plaja. Faptul că au închis cluburile și barurile a rămas iar old-school, te duce cu gândul la anii 80, anii 90, mergi doar cu prosopul pe plajă și este super-tare. Vine lumea cu lada frigorifică, îți iei și tu de acasă ce vrei, suc, bere, adică ne întoarcem la chestiile simple, știi? Dacă tot am făcut asta în junglă, am zis să ne întoarcem la lucruri mai simple”, a dezvăluit vedetă Kanal D în show-ul Tempting Fortune România, în exclusivitate pentru FANATIK.

FANATIK a profitat de întâlnirea cu cântărețul pe care publicul l-a putut admira și în emisiunea „America Express” de la , înainte să dea testul supraviețuirii supreme la Kanal D, pentru a vorbi despre A venit extrem de schimbat din junglă, lucru pe care i l-a spus din prima soția lui, Bianca, cu care are doi copii mici. În urma experienței trăite în acest reality-show a realizat că oamenii nu mai merită încrederea lui, așa că va fi mult mai selectiv cu cei cu care va intra în contact de acum înainte.

ADVERTISEMENT

Vedeta Kanal D, despre experiența de la Tempting Fortune România: „M-a simțit foarte atacat de multe persoane”

„Mi-am imaginat că o să fie mult mai fizică treaba. E greu să cari un ghiozdan de 16 kilograme zi de zi, e ca și cum cari o persoană în spate. Pentru mine a fost mai mult psihologică. Am fost supus la un efort și stres greu de dus și nu doar eu, toată lumea. Sunt într-o perioadă vulnerabilă, căci am copii mici acasă și faptul că trebuia să îi las acasă doar cu soția e greu…

ADVERTISEMENT

Mama a mai mers acasă de vreo două ori în câteva luni. Asta era pe plan personal, dar acolo m-am simțit foarte atacat de multe persoane, căci am fost făcut păpușar, manipulator, m-am simțit foarte prost din cauza asta, pentru că eu sunt exact cum mă vezi. Nu încerc să fiu altcineva. Mai mult de jumătate dintre ei au crezut că fac un rol și îi manipulez pe ceilalți.

„Am venit cu sufletul cumva frânt. Nu voi mai acorda atât de multă încredere oamenilor”

Nevastă-mea mi-a spus în prima seară când am venit că m-am întors schimbat. Am fostul destul de dezorientat, mi-a luat o săptămână să mă reglez, începând de la look, n-am avut așa barbă mare, dar faptul că acolo am trăit în condiții minimale, am zis să mai stau în zeama asta un pic. Încă încerc să înțeleg cum am venit schimbat, dar am venit schimbat. Am învățat niște lecții care m-au costat energie, nervi, stres. Am venit cu sufletul cumva frânt. Mi-am dat seama că lecțiile adevărate în viață nu se învață cu frumosul.

Sunt sigur că nu voi mai acorda atât de multă încredere oamenilor, cel puțin nu celor care la prima vedere sunt superficiali. Voi fi mai precaut, eu sunt conștient de valoarea mea, de cum sunt eu adevărat ca om și cred că oamenii nu merită să primească varianta mea reală, pentru că nu merită”, ne-a mai spus Jean Gavril.

Jean investește în motociclete, marea sa pasiune

Nu doar soția și cei doi copii i-au dus dorul cât era în emisiune, ci și fratele său, Dinu, cu care a participat la America Express.

„Fratele meu, Dinu, era primul care a vrut să vină cu mine acolo. I-a fost foarte dor de mine, a fost cel care m-a luat de la aeroport când am venit, adică el m-a dus, el m-a adus și i-a fost dor de mine. Eu cu fratele meu am o relație foarte strânsă, ne vedem de cinci ori pe săptămână. Uneori dormim împreună, ca în copilărie, doar de dragul copilăriei. Mi-a zis că a stat retras, că eram eu plecat. Mă bucur că s-a ținut de cuvânt și și-a făcut școala de motociclete și mergem în curând să ne plimbăm cu motoarele”, a completat Jean.

Cântărețul va scoate primul său album

Și pentru că am atins capitolul motorete, Gavril ne-a zis că vrea să investească într-o nouă motocicletă, deși are două deja în curte. „E o pasiune veche, am două motociclete momentan, vreau să o iau și pe a treia. Am o moto Guzzi, transformat într-un cafe racer împreună cu un prieten. Am o Yamaha Tenere, care e pentru munți, pentru coclauri, să te urci pe dealuri, chestii de genul. Fac asta pentru că e fuga mea de oraș, de responsabilități. Mă urc pe motor și plec, când pot”, a adăugat cântărețul.

Artistul ne-a împărtășit și ce planuri are din punct de vedere muzical. Jean, cu 27 de piese lansate până acum, nu are niciun album, așa că a sosit momentul să scoată unul și lucrează cu mare dăruire la acest proiect. A studiat destul de mult în ultima perioadă ce zonă să abordeze, asta deoarece lumea îi zice că îl vede ca pe un rock star, însă el nu se regăsește prea mult în rock-ul alternativ. Își dorește mai degrabă un rock inspirat din folclorul românesc și nu să copieze rock-ul la modă în străinătate, ne-a mai precizat el.