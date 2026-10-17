O vedetă din La Liga a confundat Craiova cu Cracovia! Gafa fotbalistului spaniol nu este un caz izolat: și alții au pățit-o

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Borja Mayoral este unul dintre cei mai cunoscuți jucători ai lui Getafe și a fost titular în egalul pe care echipa sa l-a obținut pe „Ion Oblemenco”, scor 1-1. A vrut să se mândrească cu această deplasare și a inventat o postare pe Instagram, doar că le-a transmis fanilor că Getafe are meci la… Cracovia în Polonia.

O vedetă a lui Getafe a încurcat Craiova cu Cracovia. Nu este prima dată când se întâmplă asta

E neclar dacă spaniolul nu este mare fan geografie sau pur și simplu a făcut o eroare dintr-o clipă de neatenție, cert e că fanii olteni s-au supărat când au văzut mesajul. „Geografia ta este ca fotbalul pe care îl joci: de rahat”, i-a scris un fan supărat. „Ești văr cu Claudiu Răducanu?”, s-a întrebat, ironic, un alt român.

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„Bine că ai venit cu echipa, că cine știe unde ajungeai dacă plecai singur”, s-a amuzat un alt suporter. Confuzia dintre Cracovia și Craiova nu este o noutate, în ultimii ani existând cazuri celebre de străini care au vrut să meargă în Polonia, dar s-au trezit în Oltenia, sau invers.

În august 2022, un cuplu de italieni, Paola și Massimo, au cumpărat bilete de avion pentru a ajunge la Cracovia, unde erau așteptați de prieteni. Au ajuns în cele din urmă la Craiova și au mărturisit atunci că nu și-au dat seama că există vreo diferență între „destinații”.

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Mai mulți turiști au încurcat Cracovia cu Craiova de-a lungul anilor, nu neapărat din ignoranță

, de această dată, dar s-a trezit în Polonia. Era interesat de celebrul târg de Crăciun de la Craiova, dar a fost dezamăgit să ajungă la 1.000 de kilometri distanță. A recunoscut că nu a fost vorba despre ignoranță, doar o clipă de neatenție în momentul în care și-a cumpărat biletele de avion.

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Un alt caz la fel de cunoscut e cel din decembrie 2025 când o familie din Verona și-a rezervat bilete către Craiova, deși intenția era să ajungă la Cracovia în Oltenia și au avut parte de o vacanță minunată.