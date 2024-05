O vedetă din România se iubește cu un puștan cu 22 de ani mai mic: ”Mulți vor judeca diferența de vârstă”! Foto exclusiv

Flore Salalidis este îndrăgostită până peste cap. Iar alesul inimii sale este un puștan, maestru bucătar în Italia. Și, ne-a dezvăluit frumoasa vedetă, relația lor merge perfect în ciuda diferenței uriașe de vârstă.

Flore Salalidis se iubește cu un tinerel

Discretă din cale afară când vine vorba de viața personală, , în exclusivitate pentru FANATIK, adevărul despre relația pe care o are. Și, ne-a dezvăluit ea, de aproape un an decât ea.

Și, chiar dacă Flore are 46 de ani, iar iubitul ei are 24, planurile lor sunt cât se poate de serioase. De altfel, ne-a mărturisit ea, are de gând, ca, în viitor, să devină mamă alături de iubitul ei. Până atunci însă, ne-a mărturisit fostul model, face naveta între România și Toscana, acolo unde iubitul ei este chef.

Mai mult, ne-a mai dezvăluit Flore Salalidis, l-a cunoscut pe iubitul ei de origine albaneză chiar la un restaurant de lux din Italia. Și, dacă până acum s-au tot ferit să apară împreună, Flore și iubitul au decis să își asume relația pe care o au, iar FANATIK publică primele imagini cu cei doi amorezi.

Flore Salalidis, despre diferența de vârstă: ”este doar un număr”

De când ești cuplată cu noul partener, aparent mult mai tinerel?

– Pe 21 mai facem un an de când suntem împreună. El are 24 de ani, este chef bucătar. Știu că foarte mulți vor judeca diferența de vârstă, însă pentru noi este doar un număr.

Cum a început povestea voastră de iubire?

– Ne-am cunoscut în Italia, anul trecut, în Toscana mai exact, la un Castel, el gătea acolo! Este chef bucătar în această țară. Este de origine albaneză, dar este mutat cu familia de mic în Italia.

De ce ați evitat să vă afișați în tot acest timp?

– Sincer, mi-am dorit ca viața mea privată să rămână așa până în momentul în care și-a dorit și el altceva, și anume să postăm anumite poze împreună.

Poate că nu erați pregătiți pentru o relație serioasă. Aveți discuții cu ceea ce urmează în anii ce vin?

– Avem discuții serioase de mult timp, ne dorim să ne mutăm împreună la un moment dat! El locuiește în Italia, iar eu mă împart între Romania și locul unde locuiește el, momentan!

„Dorim chiar și un copil”

Vă gândiți să vă faceți o familie, un copil?

– Da, ne dorim chiar și un copil cu siguranță.

Ai o experiență de viață destul de stufoasă, cum de nu ai făcut un bebe până la această vârstă?

– Nu am făcut copil până acum pentru că nu am fost pregătită, dar niciodată nu este prea târziu. Nu mi-a fost teamă să devin mamă, doar că nu mi-am dorit!

Zilele trecute am văzut o postare care m-a intrigat puțin, părea o reacție după o ceartă?

– Acum câteva zile am avut o postare prin care îl înțepam puțin pentru ca eram certați, da! Așa ne-am împăcat. Ne certăm din nimicuri!