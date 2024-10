O vedetă din tenisul feminin și-a anunțat retragerea din activitate, dar acum s-a răzgândit: „Voi juca și în 2025”. Ce a determinat-o să ia această decizie

Danielle Collins, jucătoarea din SUA aflată pe locul 9 mondial, a șocat atunci când a anunțat că în decembrie se lasă de tenis. Ea are doar 30 de ani și nimic nu părea să-i perturbe traseul ascendent în tenisul profesionist.

Infertilitatea sportivei din America persistă

Ea are probleme în a rămâne însărcinată și trebuie să urmeze un tratament special, pentru a putea avea copii.

ADVERTISEMENT

La câteva luni de la anunțul retragerii, sportiva s-a răzgândit. Nu se mai lasă de tenis, în decembrie 2024. Va continua să joace și la anul în circuitul WTA, acolo unde a câștigat patru titluri.

“Am fost nerăbdătoare să termin cariera în tenis într-o notă pozitivă, dar în ultimele luni lucrurile nu au mers așa cum mi-am dorit. Am avut niște accidentări, iar problemele legate de infertilitate persistă. Am încredere totală în specialiştii la care am apelat, pe această temă, pentru a-mi împlini cel mai mare vis: întemeierea unei familii.

ADVERTISEMENT

Povestea DANIMAL continuă și în 2025

Doar că va mai dura, așa că povestea lui DANIMAL nu a ajuns încă la final, în tenis. O să mă vedeţi în circuit şi în 2025. Deşi nu există garanţii în viaţă, sper să fiu la cel mai înalt nivel şi la anul. Sau cât timp voi mai juca, pentru că nu mă voi retrage din tenis atâta timp cât nu voi putea rămâne însărcinată“, a transmis ieri Danielle Collins.

Collins a fost poreclită DANIMAL pentru forța și înverșunarea ei pe teren. Anul acesta, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea, la Miami, ea le-a trimis pupici fanilor români. Gestul a fost ironic, deoarece aceștia o încurajaseră zgomotos pe jucătoarea noastră.

ADVERTISEMENT

A jucat o finală de Grand Slam

Danielle nu are în palmares niciun trofeu major. În 2022, aceasta a jucat o finală de Grand Slam, la Australian Open. Acolo a fost învinsă de numărul 1 mondial la acea vreme, Ashleigh Barty.

Dincolo de sport, Collins este absolventă a Universității din Virginia, cu o diplomă de studii în domeniul media.

ADVERTISEMENT

„Am absolvit una dintre cele mai bune facultăți din țară, dar nu fiecare program te pregătește să fii o persoana pricepută financiar. Când am terminat universitatea, nu știam cum funcționează banii.

Unul din lucrurile unice pe care le deții când devii un atlet profesionist este că ai această oportunitate de a câștiga mulți bani la o vârstă foarte fragedă, iar când ești tânăr nu știi întotdeauna cum să-i gestionezi.

Kerber, Muguruza și Nadal spun adio tenisului

Din păcate, știm cu toții poveștile anumitor sportivi care au avut o grămadă de banii, dar cu timpul i-au pierdut pe toți. Am fost cu adevărat norocoasă, am avut niște mentori incredibili în afara tenisului care m-au ajutat să mă pun într-o situație în care pot fi liberă din punct de vedere financiar” a explicat jucătoarea americană.

Chiar dacă Danielle Collins s-a răzgândit, lumea tenisului va fi mai săracă la finalul anului 2024. Plus, marele campion spaniol Rafael Nadal.