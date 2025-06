O vedetă și fiul ei, împreună în febra examenelor! Băiatul Elei Crăciun, pregătit de Bacalaureat. Cu ce notă a terminat liceul

Ela Crăciun trăiește cu emoții maxime ziua de azi, când fiul ei cel mare, Bibi, dă prima probă la examenul de Bacalaureat, cea scrisă de la limba și literatura română.

Ela Crăciun, emoții mai mari decât fiul ei care dă examenul de Bacalaureat, Cu ce notă băiatul vedetei liceul

Nu doar feciorul este în focul examenelor, ci și mămica! Ela urmează Facultatea de Psihologie și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum s-a descurcat la examenele date până acum, dar și cât mai are de ”tras”.

Părinții au de cele mai multe ori emoții mai intense decât copiii lor atunci când vine vorba de examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Națională. Este și cazul Elei Crăciun, cunoscuta care abordează cele mai interesante teme de parenting.

Ela ne-a spus că s-a trezit de dimineață cu emoții uriașe pentru fiul ei, cu toate că știe cât de mult s-a pregătit. Chiar dacă are foarte mare încredere în el, mai ales având în vedere nota cu care a terminat liceul, o medie de 9,61, luând premiul trei, vedeta se gândește, totuși, la un rezultat cât mai bun pentru Bibi.

Băiatul bloggeriței vrea să studieze medicina

Ela Crăciun ne-a dezvăluit și la ce facultate ar vrea să dea fiul ei. Băiatul este pasionat de medicină, atât cea umană cât și cea veterinară, fiind un mare iubitor de animale. Marele său vis este să salveze cât mai multe animăluțe care au nevoie de mâna unui doctor priceput. Ela ne-a zis că încă nu s-a decis ce va alege, dar va depune dosarul pentru ambele facultăți.

„Dimineață aveam eu mai mari emoții, să știi, decât el! Și acum stăteam cu părinții pe grupuri să vedem ce le-a picat, dar ce le-au dat. Au fost atâtea surse încât, dacă o iei pe surse, le-a picat toată materia. Dar, da, eu am emoții mai mari, recunosc.

El este foarte implicat și un copil care a terminat clasa a 12-a cu premiul trei și media 9,61. Nu-mi fac probleme, este silitor, învață, a avut și susținerea profesorilor, deci chiar nu-mi fac probleme. Dar ca orice părinte vrei să fie cât mai bine. Ar vrea să dea și la medicină umană și la medicină veterinară, încă nu s-a hotărât, vede în funcție de cum intră și ce note va lua”, a declarat Ela Crăciun, în exclusivitate pentru FANATIK.

Și Ela Crăciun e în febra examenelor: „Am luat 9,50”

este și ea extrem de studioasă. Mai are un an de facultate (n. red.: a dat la psihologie) și se pare că se descurcă destul de bine. La unul dintre examenele pe care le-a susținut săptămâna trecută a luat o notă foarte bună!

„Da, și eu sunt cu examenele. Mai am încă două săptămâni de sesiune. Săptămâna asta două examene, săptămâna viitoare încă trei. Eu am luat 9,50 la unul dintre examenele pe care le-am susținut săptămâna trecută, la psihologie experimențială. Eu mai am încă un an, sunt în anul doi”, ne-a mai dezvăluit Ela Crăciun.

Examenul de Bacalaureat 2025 a început azi, 10 iunie, cu proba scrisă la limba română. Miercuri, 11 iunie, absolvenții de liceu susțin proba obligatorie a profilului, iar vineri, 13 iunie, cea la alegere. Pe 16 iunie are loc proba scrisă la limba maternă. Pe 20 iunie se vor afișa rezultatele la probele scrise. Între 23 și 25 iunie se rezolvă contestațiile depuse de cei nemulțumiți de note, iar pe 30 iunie se vor afișa rezultatele finale.